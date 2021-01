El director del Hospital de Toay: “Necesitamos del compromiso de la comunidad”

Compartir esta noticia:











El nuevo director del Hospital Dr. Segundo Taladriz de Toay, Jorge Jorja, contó a través de una carta el trabajo del personal de salud sobre todo en estos últimos meses donde se incrementaron exponencialmente los contagios del virus Covid-19.

«Hoy tenemos a todo el personal del hospital sin descanso, que pone el hombro todos los días y desde diferentes tareas para acomodar y hacer más eficiente la atención de cada uno de los pacientes, la que parece que siempre es poca, que nunca alcanza y que siempre deja con esas ganas de que sea más y mejor. Están todos los sectores del hospital colaborando en la tarea de contener esta pandemia, esta sindemia como también se llama, y de ir visualizando entre todos como hacemos para volver a la atención anterior, a la atención cara a cara con el paciente sin que esto signifique poner en riesgo la salud de nadie más», dijo el director del centro sanitario.

En esa línea, apeló nuevamente al cuidado y la responsabilidad social: «más allá del enorme esfuerzo que venimos realizando desde salud, necesitamos además la responsabilidad y compromiso de toda la comunidad toayense. Te pedimos que te cuides, que cuides a los tuyos, que respetes las medidas de prevención, que te quedes en tu casa… Cuidarse, que es cuidar al otro, cuidarnos es no enfermar, no morir», escribió el médico









El texto completo

PORQUE NOS NECESITAMOS

Porque nos necesitamos es que me atrevo a contarles que desde hace unos meses venimos sufriendo en nuestra comunidad, al igual que en el resto del país y del mundo, esta terrible infección por un virus hasta hace un año desconocido, el cual ha cambiado nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de trabajar, de festejar, de acompañarnos, de estar juntos. A muchos ha infectado, a otros enfermó y varios de nuestros seres queridos han muerto por este famoso Covid – 19 o Sars-Cov2 como se lo llama también.

Nuestra comunidad científica y una parte de la comunidad política nos pide que nos cuidemos, nos dan pautas de prevención, nos acompañan para poder salir adelante, para poder recuperar el trabajo perdido, para poder mejorar el que pudimos conservar…

Esta no deja de ser una oportunidad también para que cada uno, de manera personal y pensando en los otros, pueda hacerse cargo de las cargas de enfermedades con las que vive y cuidarse de manera mucho más que responsable. Hoy al concepto de «vida saludable» le tenemos que agregar el uso de cubre boca-nariz, el distanciamiento físico y el lavado de manos.

Desde nuestro Hospital, «el Tala», «el Taladro», «el Taladriz», el Dr. Segundo Taladriz de Toay, se viene trabajando de forma permanente y comprometida, de cuerpo entero en la prevención de la infección de este virus; también en la prevención de la enfermedad, si te infectas y, hoy sobre todo estamos enfocados en mitigar las complicaciones durante la misma, con acompañamiento telefónico, o con la internación, o la derivación adecuada a otro hospital o centro de mayor complejidad.

Hoy tenemos a todo el personal del hospital sin descanso, que pone el hombro todos los días y desde diferentes tareas para acomodar y hacer más eficiente la atención de cada unx de lxs pacientes, la que parece que siempre es poca, que nunca alcanza y que siempre deja con esas ganas de que sea más y mejor. Están todos los sectores del hospital colaborando en la tarea de contener esta pandemia, esta sindemia como también se llama, y de ir visualizando entre todos como hacemos para volver a la atención anterior, a la atención cara a cara con el paciente sin que esto signifique poner en riesgo la salud de nadie más.

Esta pandemia se lleva mucho del tiempo que tenemos, pero no nos olvidamos del resto de los motivos por los cuales se viene al Hospital, no va a ser fácil la presencialidad, pero de a poco y colaborando entre todos la vamos a lograr. Nunca vamos a dejar de atender, es nuestra misión, es nuestra función, pero en estos tiempos también entra en juego el no enfermar más de lo que se está.

Hoy nos hace felices poder contarles que desde hace 2 días hemos comenzado a aplicar algunas terapias nuevas para ofrecer a nuestros enfermos por Covid – 19, hemos comenzado tratamientos con Ibuprofeno inhalado, que da mejoría clínica y colabora a mejorar la calidad de vida del paciente. Esto se logra porque el Ministerio de Salud confía en nuestro equipo, nos da la oportunidad de tratar aquí a los nuestros. En un ambiente conocido, con la familia cerca, en una habitación confortable y por la gente que conoce.

Hemos hecho algunas modificaciones y aumentamos en esta semana la cantidad de camas para la atención de pacientes con Covid – 19. Contamos con 4 camas más de las que teníamos y hemos acondicionado 2 camas en la guardia para pacientes que requieren atención de forma urgente, con diagnóstico de Covid – 19. De esa forma se reduce la posibilidad de propagación de la misma al personal que lo atiende.

Esto no es todo, no nos quedamos con esto, vamos por más, por más para nuestra comunidad, acompañados por nuestro Ministerio de Salud y al servicio de la gente.

Pero más allá del enorme esfuerzo que venimos realizando desde salud, necesitamos además la responsabilidad y compromiso de toda la comunidad toayense. Te pedimos que te cuides, que cuides a los tuyos, que respetes las medidas de prevención, que te quedes en tu casa… Cuidarse, que es cuidar al otro, cuidarnos es no enfermar, no morir..

