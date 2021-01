Confirmado el final de la serie Peaky Blinders

Compartir esta noticia:











La exitosa tira de cinco temporadas llegará a su fin de manera anticipada por las dificultades que ocasionó la pandemia del coronavirus. Su creador, Steven Knight, no descartó una película o un spin off. Afirman que tanto la BBC como Netflix apoyan la decisión.









La BBC confirmó que la famosa serie Peaky Blinders llegará a su fin con su sexta y última temporada. Pese a que su creador, Steven Knight, había confirmado una séptima temporada con posibilidad a más entregas, las dificultades ocasionadas por la pandemia del coronavirus (Covid-19) obligaron a los productores a terminar la tira antes de tiempo.

“Después del retraso obligatorio relacionado a la pandemia, descubrimos que la familia está en peligro y los riesgos nunca habían sido tan altos. Creemos que esta será la mejor serie de todas y nuestros fans la amarán. Mientras la serie llega a su fin, la historia seguirá de otra manera», declaró Knight.

La productora ejecutiva, Caryn Mandabach, dijo que la seguridad del elenco y el equipo de producción siempre ha sido prioridad, y que tanto la BBC como Netflix han apoyado cada una de las decisiones que se tomaron respecto a Peaky Blinders en los últimos meses. “Los guiones de Steve son increíbles y marcan el fin de una historia épica que ha acompañado a las audiencias desde que inició en 2013“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peaky Blinders (@peakyblindersofficial)

De esta manera, la última temporada de la familia Shelby llegaría a comienzos de 2022, pese a que inicialmente estaba anunciada para inicios de este año. Es que al momento en que salió la quinta, en 2019, el director Anthony Byrne había sugerido que la nueva entrega llegaría a principios del año 2021, ya que esperaban seguir con la producción a partir del mes de marzo de 2020.

Sobre el trailer, con lo nuevo de la serie, se espera que sea publicado más cerca de la fecha de lanzamiento de la próxima salida a finales del 2021.

Sin embargo, los fanáticos no pierden las esperanzas. “Seguirá de otra manera“, declaró Kinght, dichos que dejan la puerta abierta para un spin off relacionado con alguno de los personajes, aunque todavía no hubo confirmación oficial.

La última entrega retomará la quinta parte y sumará nuevos personajes. Entre estos últimos una nueva actriz que pondrá en jaque al protagonista.

En la sexta temporada, estarán, desde ya, Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole (Michael), Sam Clafin, Natasha O’Keeffe, Harry Kirton, Anya Taylor-Joy y Brian Gleeson.

La temporada 6 de Peaky Blinders

Peaky Blinders arrancó en 2013 con una primera temporada que nos mostró a la familia Shelby. Ambientada después de la Primera Guerra Mundial en Birmingham, conocemos a los hermanos Tomas y Arthur Shelby, quienes regresan de la guerra para cuidar los negocios familiares relacionados a las apuestas ilegales y la mafia.

Tommy, el más inteligente, toma el mando de la familia, y la convierte en una de las más poderosas de la época, pero no sin enfrentarse a otros personajes que intentan adquirir poder y notoriedad en el bajo mundo.

Este drama, ganador de varios premios BAFTA y protagonizado por el irlandés Cillian Murphy, pondrá así punto y final a su historia tras obtener cifras de audiencia récord para BBC con su quinta temporada y conquistar a millones de fans fuera de Reino Unido gracias a su emisión internacional a través de Netflix.

