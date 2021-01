El Banco de La Pampa posterga vencimiento de créditos a tasa cero: “nos asociamos en el riesgo con los comerciantes”

Compartir esta noticia:











El Gobernador Sergio Ziliotto afirmó esta mañana que tomaron la decisión de postergar por tres meses el vencimiento de los créditos a tasa cero. También anunció la postergación de los descuentos del 25 % en cuotas para clientes y comercios que trabajen con el BLP.

La postergación del vencimiento es una respuesta a una de las demandas que le hicieron los comerciantes al Gobierno Pampeano bajo el argumento de la crisis generada por “el rebrote” de coronavirus y “el aumento descontrolado de la venta ambulante”.









“Hemos hablado por con el presidente del Banco de La Pamapa y hemos decidido atrasar por tres meses el vencimiento de los créditos a tanda cero”, anunció Sergio Ziliotto.

“Esto no es una decisión que no impacte en la provincia, los créditos a tasa cero van a tener casi un plazo de gracia de un año. Por eso decimos que no es cierto que el BLP no aporte a la economía pampeana”, señaló.

“Con eta decisión nos hemos convertido en socios de los empresarios en el riesgo, ellos invierten y nosotros bajamos los impuestos, compartimos el riesgo”, aseveró.

Sobre el pedido de ayuda para pagar sueldos, Zilotto dijo que “ya está publicada en el Boletín Oficial la respuesta del Gobierno Nacional al pedido de continidad del ATP” y se refirió al programa Repo II “para que los empresarios tengan la posibilidad de pagar parte del salario de sus trabajadores con ese programa”, indicó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios