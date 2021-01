Barrio Almafuerte: di Nápoli prometió obras y gestiones ante el Gobierno Provincial

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, recibió hoy a una delegación del grupo de mujeres que reclama la reubicación del barrio construido mediante la operatoria Provincia y Municipio, en la gestión del exintendente Néstor Alcala.

El intendente de Santa Rosa cumplió su promesa de atender a las mujeres que lo abordaron ayer cuando se dirigía al acto de licitación de viviendas para la capital pampeana.

A la salida del encuentro, María Alderete, propietaria de una casa que se inunda desde hace 15 años, afirmo “el intendente nos dijo que iba a hacer gestiones con Jorge Lezcano del IPAV” y les anticipó que harán obras para morigerar los efectos que causan las fuertes lluvias.

“Dijo que se iba a comprometer en los arreglos de los cloacales y los fluviales. No nos conforma la respuesta y yo en persona le dije que no le creía porque todos los que han estado son responsables de esto. No lo culpo a él, pero cuando asumió, sabía que esto pasaba”, contó.

“Los arreglos no evitan la inundación. Estos arreglos no servirían de nada. Hablan de arreglos a futuro, es pluvial, después las conexiones ilegales, y dicen que eso hace que se nos inunde por el baño con la cloaca”, añadió

“Lo más importante es que se comprometió a hacer las gestiones ante la provincia para buscar una solución definitiva”, finalizó.

Por último María contó que el barrio se hizo pero no fueron escriturados: “mi casa era de mi mamá, que se murió y cuando quisimos hacer la escritura, nos dijeron que oficialmente no hay casas ahí, en Catastro les figura como un baldío”.

Comentarios

