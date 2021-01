Otro trabajador estatal pide la reincorporación luego de ser echado por “problemas con las adicciones”

Compartir esta noticia:











Al conocerse la reincorporación de Jonathan Reinhart, Diego Alberto Delgado contó que fue despedido del área de mantenimiento del Hospitla Licuo Molas por los mismos motivos.

“Todo lo que le pasó a ese chico, me pasó a mí, pero a mí nadie me acompañó. Yo también tuve problemas de adicciones”, relató a Plan B Noticias

“Estuve afiliado casi 13 al gremio de UPCN. Le avisé al Gremio y a mi Jefe, que era de apellido Loyola, para que me ayudaran porque tenía problemas de adicciones. Cuando trabajaba, a veces fichaba y a veces no. Y a mí me terminan echando por las faltas”, dijo.









“Hice tratamiento en la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental, cuando estaba en la Belgrano y seguí donde está ahora. Tengo los certificados que muestran que lo completé, pero perdí el trabajo”, relató.

Diego Delgado dijo que “pasé más de un año en la calle. La pasé muy mal, tengo 6 hijos, y la sigo pasando muy mal. En un momento me acerqué a la FIA, y el D.r Carola me abrió el expediente y me mandó al Colegio de abogados, donde me pusieron dos abogadas, primero una y después otra. Las abogadas también me hicieron perder un año como me lo hizo perder UPCN”, se quejó.

“La estuve luchando solo, buscando el expediente y ahí iba yo. Fui a verlo a Verna varias veces, pero me atendía una secretaria, y no pude llegar a él”, añadió.

“Me pregunto por qué no me dieron una oportunidad a mí, siendo empleado del Gobierno y de Salud tendrían que haberme ayudado, pero no lo hicieron y me echaron porque a veces fichaba y a veces no”, reiteró.

Cuando empezó el sumario, mis compañeros se ofrecieron a declarar a mi favor, pero nunca los llamaron.

“Cuando entré en mi cabales, ya no tengo más problemas con las adicciones, me di cuenta de que tenía muchas oportunidades, y nadie me ayudó”, finalizó Diego Delgado, despedido del estado pampeano por sus problemas de salud.

El hombre volvió a hacer público al ver que Jonathan Reinhart, que había sido despedido del ISS por consumos problemáticos, fue contratado por el estado en Canal 3 y pide también que le den una oportunidad.

