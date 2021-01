Habitantes del Malvinas, Villa Elisa y Germinal “exigen” obras a la Municipalidad para no inundarse

Compartir esta noticia:











Un grupo de vecinos y vecinas presentó un petitorio y un pedido de audiencia al intendente para que se realicen las obras necesarias con el fin de no padecer las consecuencias de las lluvias. Agotada la vía administrativa, harán una denuncia penal contra la Municipalidad de Santa Rosa.









Esta mañana una delegación de varias personas demandó que la comuna local realice las obras necesarias para evitar el anegamiento de calles cada vez que llueve y la inundación cuando las tormentas son más fuertes. El pedido de audiencia fue firmado por 80 personas y el petitorio por otras 60.

“Nosotros exigimos como vecinos de Santa Rosa que hemos sido postergados por más de 20 años que se hagan las obras necesarias para vivir dignamente, sin que nos entren las cloacas, sin que nos inundemos, sin que cada vez que llueva tengamos que pedir permiso para faltar porque no podemos salir de ellas”, dijo Vanesa Campo.

“Otro problema que tenemos es que cada vez que llueve se corta la luz, pasa siempre que llueve. Y el 10 de enero estuvieron las bombas sin funcionar por más de una hora. Recién después de ese tiempo apareció la Municipalidad con un grupo electrógeno para hacerlas andar, pero muchas ya nos habíamos inundado y las calles ya estaban anegadas”, añadió.

“Te puedo asegurar que las bombas no funcionaban porque cuando llovió, mi casa de la calle Vaira en diagonal al cuenco, no se inundó. Pero 45 minutos después de que paró de llover, me entró el agua. Es evidente que la bomba no funcionó”, destacó.

“Ninguna de las gestiones que han pasado por el municipio y ha hecho nada, más allá del asistencialismo, del que no estamos en contra si es que viene acompañado de una propuesta para darle una solución definitiva al problema. No nos interesan los 5 mil pesos porque no hacemos nada, queremos que esos 5 mil pesos los junten y hagan algo, queremos la erradicación de los cuencos”, agregó.

– El día de la inundación dijeron que iban a hacer una denuncia penal…

– Sí, nos hemos reunido con una abogada, tenemos que esperar que pase la feria y nos aconsejó hacer todo esto previo, pedir la audiencia, pedir las obras, donde explicamos las distintas situaciones que se dan en el barrio, que es muy grande. Han hecho asfalto por el recorrido del colectivo, en el Hospital, y esa agua no se absorbe y va todo a parar a nuestro barrio.

– ¿Contra quién es la denuncia penal?

– Contra la Municipalidad de Santa Rosa – cerró Vanesa Campo.

