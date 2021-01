Autorización de las prácticas deportivas: en febrero los deportes, en marzo, si el virus lo permite, el público

Compartir esta noticia:











Dese el Gobierno Pampeano aclararon que se aprobaron los protocolos para permitir la ampliación del desarrollo de las prácticas deportivas de contacto de más de diez personas.

Desde el 1 de febrero se permite la práctica deportiva profesional y amateur “tal cual lo conocemos, en febrero, la competencia en marzo y si la situación epidemiológica lo permite, se habilita la presencia de público”.

El que hace la aclaración es el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Martínez Almudevar.

“En febrero vuelven los deportes tal cual los conocemos reglamentariamente, 11 vs 11 en el fútbol, el vóley 6 vs 6, el básquet 5 vs 5 y a partir de marzo va a comenzar la competencia”, añade.

Pero la presencia de público se habilita en marzo “si la situación epidemiológica lo permita”.

Desde el Gobierno Pampeano se destacó que el primer gran paso es que en unos días, en febrero, vuelve el deporte “tal cual lo cocemos”, pero las competencias serán en marzo y el público está supeditado a la evolución de la pandemia.

