La CCC apoya una “medida lógica” de di Nápoli contra los que  más tienen

La Corriente Clasista y Combativa respaldó la decisión de intimar a que paguen sus deudas los vecinos que tienen más de cinco propiedades y que son morosos. “Parece una medida lógica e incluso tibia, pero no estamos acostumbrados a que esto suceda”, indicaron.

“Generalmente esos que son los que más tienen, son los que menos pagan. Esperan moratorias, así pagan menos, o simplemente eluden el pago y nunca nadie los intima”, señalaron.









“La importancia de esto radica en que generalmente los que tienen más de cinco propiedades incluyen algunos que son los dueños de los principales locales de la ciudad, viven de rentas, cobran altísimos alquileres y eso luego lo pagamos todos los santarroseños y santarroseñas, en los precios aumentados de los productos. Por eso Santa Rosa es una de las ciudades más caras del país”, explicaron.

“Ocurre algo parecido con los dueños de los terrenos (hablando de aquellos que acumulan terrenos), especulan y hacen que un terreno en esta ciudad cueste lo mismo que si estuviera en Puerto Madero, dejando sin posibilidades a quienes necesitan tierra para vivir o para trabajar”, compararon.

“Lo que hacen estos propietarios se llama especulación. La especulación estará mal vista, pero como no es un delito se aprovechan. Aunque se les podría cobrar un impuesto contra la especulación”, añaden.

“ Acá en este país se paga impuestos por consumir (IVA); por producir (Ing. Brutos); por trabajar (Ganancias), etc. ¿Por qué no se cobra un impuesto por especular? Es fácil, todo aquel que tenga más de cinco propiedades y que estén inactivas, es decir si es un local y no está alquilado o si es un terreno y no está en edificación, paga un valor diferenciado mayor. Se recaudaría más, se bajarían los costos, sería un poco más justo porque se favorecería el trabajo y la actividad y no la renta” pidieron.

“Se hace necesario avanzar con el proyecto de nuestro compañero Alderete en el Congreso de la Nación de Techo, Tierra y Trabajo, empezaría a poner freno a la especulación e impulsaría la generación de empleo. Si los costos los seguimos pagando los sectores populares, si no ponen más lo que más tienen, la pobreza seguirá en aumento y la salida de la crisis será inviable”, finaliza la CCC.

