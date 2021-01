Quiso vender la bici por Facebook y casi la estafan

Compartir esta noticia:











Marketplace es una herramienta de la red social Facebook que permite a los usuarios realizar su propia venta de garage online. Lo cierto es que también aparece como otra alternativa para los siempre atentos a las estafas. Algo así le ocurrió a una joven de Santa Rosa cuando intentaba vender su bicicleta.

En diálogo con Plan B Noticias, contó como casi logran estafarla, hasta que se dio cuenta que lo que le pedían era que les facilitara el acceso a la clave de su cuenta bancaria para robarle su dinero.

“Publiqué la bici y una mujer me escribió por un mensaje privado y me pidió el número de teléfono para llamarme por teléfono y preguntarme cosas sobre la bici. Cuando me llaman me habla un hombre que me dice que es el marido, que su mujer estaba en Santa Rosa, pero que él era militar, estaba en Neuquén y venía para acá el sábado, e insistía en transferirme la mitad de la plata y me daba el resto cuando venía”, relató la joven santarroseña.

“Me pareció raro porque si iba a venir me pagaba todo acá. Después me mando una foto del DNI que era distinta a la de su perfil, y otra cosa que me llamó la atención es que iba a hablar con su contador para que me transfiera la plata”, recordó.

El contador y la clave de la cuenta

“Me llamó otro tipo, el supuesto contador, diciéndome que como la transferencia me la iban a hacer desde la cuenta de una empresa, de donde le pagaban a sus empleados, y que me tenían que registrar y para eso yo tenía que ir al cajero e ingresar en la parte de claves para poner una nueva que ellos me iban a decir”, continuó.

“Me explica como tenía que hacer y cuando le pedí la clave por mensaje me respondió que no porque la AFIP estaba escuchando al conversación y nos podían bloquear la cuenta, cualquier cosa. Después vi que habían querido estafar a una mujer y cuando le dije lo que estaba haciendo me bloqueó”, señaló.

Otro caso similar ocurrió también esta semana, cuando una mujer de Rancul intentó vender su auto de la misma forma pero también evitó el engaño gracias a que fue advertida sobre no dar datos por teléfono. El hecho quedó denunciado. Según se informó luego, el número de teléfono que se usó para la estafa podría ser de la provincia de Buenos Aires

