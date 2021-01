Cinco días sin agua en el Río Atuel

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas del Río Atuel se comunicaron con Plan B para contar que en el barrio santarroseño cortan el agua.

“Hace 5 días que estamos sin agua. Sale un poco durante la mañana y a partir del medio día ya no sale más”, indicaron.

“En consorcio no hay nadie, y ningún vecino sabe que está pasando. No tenemos respuestas de nada, y no podemos estar sin agua así, con este calor”, manifestaron.

“Yo tengo niños chiquitos que ya no soportan esto, y cómo les hago entender de que no puedo hacer nada”, destacó una mujer.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios