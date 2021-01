OMS: La cepa británica del Covid-19 es 50% más mortal

Compartir esta noticia:











En Reino Unido surgió una variante de Covid-19 que es hasta 70% más contagiosa y ya llegó a Argentina. Cómo es la mutación, por qué es más peligrosa y cuál es el significado de la cepa de coronavirus para el desarrollo de las vacunas.









El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio a conocer este viernes que la mutación británica «está asociada a un mayor nivel de mortalidad», un dato que hasta el momento no se conocía y lo revelaron «las primeras evidencias científicas».

La nueva cepa de coronavirus, proveniente de Reino Unido, podría ser entre un 30% , hasta un 50% más letal que la original, según resaltan las investigaciones realizadas hasta el momento.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) fue informada de los resultados y apuntó que la mayor mortalidad de esta nueva cepa podría deberse a la sobrecarga que está sufriendo el sistema sanitario ante el incremento de nuevos positivos, en los contagios de Covid-19.

La implementación de medidas preventivas estrictas en países europeos, se debe a la expansión de la nueva cepa británica de coronavirus, que es entre 50 y 70% más contagiosa que la original.

OMS

La epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove dijo que «si la variante es más contagiosa, hay más casos y entonces hay más personas hospitalizadas. Si hay más hospitalizados y los sistemas están sobrecargados se producen más muertes porque los médicos están sobrepasados».

Además, la OMS alertó que la nueva cepa de coronavirus del Reino Unido ya se propagó a 60 países mientras en Europa el aumento de contagios no para de crecer. En sólo una semana, se la detectó en 60 nuevos países.

Por otra parte, la encargada de la gestión de la pandemia del organismo de las Naciones Unidas aseguró, no obstante, que aún no existen pruebas concluyentes que confirmen que la cepa británica eleve la mortalidad, aunque aclaró que la información suministrada por el Gobierno del Reino Unido aún está siendo analizada por la OMS.

La nueva cepa del coronavirus circula al menos desde septiembre del 2002 y, en Reino Unido, el 62% de los nuevos infectados fue contagiado con la nueva variante del Sars CoV-2, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud británico.

“Hasta ahora, y todavía esperamos la información de Reino Unido, no vemos que la enfermedad sea más grave, pero si infectas a más gente, más gente llega a estar grave y muere», añadió al respecto el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien insistió en la importancia de aplicar medidas que frenen los contagios para evitar que queden saturados los sistemas sanitarios.

Nueva cepa

La nueva variante británica del coronavirus, de la que se informó a mediados de diciembre a la OMS, es considerada entre un 50 y un 70 por ciento más contagiosa que el coronavirus original, es decir, que se transmite mucho más rápido y fácil que lo normal.

Esto hace que implique más riesgos para el sistema de salud, ya que las personas pueden caer enfermas con más facilidad y los contagios crecen con mayor rapidez, lo cual aumenta la presión sobre hospitales y clínicas, que en algunos países como Reino Unido o Estados Unidos están al límite.

Por otra parte, también hay preocupación respecto a si las vacunas que hoy ya se aplican en todo el mundo son efectivas, aunque, por ahora, ninguna cepa nueva demostró no poder ser inmunizada por los fármacos o que éstos sean menos eficaces contra ellas. Además, los laboratorios aseguraron que pueden proporcionar rápidamente nuevas versiones de su vacuna si fuera necesario.

Síntomas

Aunque mostró mayor transmisibilidad, «los ensayos realizados en conjunto con un equipo de Nueva York demostraron que no agrava el cuadro clínico de la enfermedad, y eso es muy tranquilizador», sostuvo Perandones sobre la cepa británica.

Los síntomas de la cepa británica son los mismos que los normales que tiene cualquier paciente de Covid-19: puede dar fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga, dolores en el cuerpo, vómitos, falta de gusto y olfato y otros, ya sea combinados entre sí o no. Lo peligroso que es la cepa del coronavirus británica reside en que se transmite más fácil de lo normal.

Y la variante no demostró resitencia a las vacunas: «Si bien aún no se publicaron los resultados, se confirmó que la mutación N501Y (de la variante británica) no puede escapar a la respuesta inmune mediada por anticuerpos neutralizantes», detalló a Télam Perandones, respecto del estudio estadounidense con el cual el Malbrán colabora.

Argentina

Argentina ya forma parte de los 60 países donde está presente la cepa de coronavirus del Reino Unido. El 16 de enero, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, informó que se «detectó en un viajero proveniente del exterior la variante del SARS-CoV-2 del Reino Unido», por parte del Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-COV-2, creado por su cartera.

De acuerdo al reporte oficial, el paciente posivito es un argentino que reside en Reino Unido y cuenta con antecedes de viaje en el último tiempo a Austria y Alemania «por razones laborales». Arribó asintomático al país desde Frankfurt a finales de diciembre de 2020.

«En Ezeiza resulta positivo para antígenos de Sars-Cov-2, posteriormente confirmado por qRT-PCR en laboratorio», amplió el Consorcio interinstitucional.

