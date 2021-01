Vecinos se organizan para repartir agua en el Río Atuel

Compartir esta noticia:











Mañana a las 9 de la mañana llevarán botellas de agua para las familias que hace cinco días que no tiene el líquido vital

Un grupo de vecinos se organizó para mañana domingo a las 9 de la mañana entregar botellas de agua en el parque ubicado detrás de la tira 29.









Esta mañana Plan B informó que en la popular barriada tienen problemas con el suministro de agua desde hace cinco días.

Una vecina contó que “hace 5 días que estamos sin agua. Sale un poco durante la mañana y a partir del medio día ya no sale más”.

“En consorcio no hay nadie, y ningún vecino sabe que está pasando. No tenemos respuestas de nada, y no podemos estar sin agua así, con este calor”, finalizó.

