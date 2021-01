Barrio Atuel: Aplaudida de vecinos contra el Consorcio y la Municipalidad

Compartir esta noticia:











Este domingo la temperatura llegó a los 37° y las familias del Barrio Río Atuel cumplieron 6 días sin agua en sus casas. Para visibilizar el reclamo hicieron una aplaudida contra el Consorcio y la Municipalidad de Santa Rosa.









Tras cumplir casi una semana sin agua, un grupo de vecinas y vecinos del Barrio Río Atuel hicieron una aplaudida el domingo contra el Consorcio y la Municipalidad de Santa Rosa.

En una jornada de calor agobiante, las familias se concentraron en el Pasaje Lesitra, donde se leyó un documento en el que dan cuenta el abandono del barrio por parte de los responsables del Consorcio.

«El Consorcio no te atiende. No dan respuestas. Llevamos 6 días sin agua», expresó una de las vecinas del Atuel. La falta de agua se ve agravada por el contexto de pandemia, ya que en el barrio hay personas que permanecen aisladas por coronavirus y no pueden estar 6 días sin el suministro. «No se puede vivir así», manifestó otra vecina.

El motivo de la protesta está vinculado a la falta de agua en una semana de altas temperaturas en la capital pampeana, pero las quejas contra la administración son de antaño y están vinculadas a la falta de atención, de obras y de transparencia en la rendición de cuentas.

Las quejas contra la Municipalidad es porque «el servicio es municipal, no podemos pasar tantos días sin agua», se quejó una de las vecinas.

Hoy, cuando se hizo la convocatoria pública, la Municipalidad envió camiones regadores para llenar el tanque de agua. Durante toda la semana los vecinos del barrio se comunicaron al teléfono de reclamo pero no tuvieron respuestas.

Mucha agua, poca para el Atuel

Para dar a conocer el hecho, el municipio emitió un comunicado en el que se deslindó responsabilidades por el deterioro del servicio en el barrio y le pateó la pelota al consorcio.

La primera explicación fue «el consumo excesivo de agua potable provocado por la seguidilla de intensos días de calor, con jornadas en las que Santa Rosa ha tenido los registros más altos de todo el país, afecta directamente al normal suministro».

«La presión en algunos puntos de la ciudad, por lo que la dirección de saneamiento del municipio ha tomado intervención directa para paliar eventuales faltantes», indicaron.

Según la comunicación municipal «desde ayer, sábado 23, ha dispuesto asistir con camiones cisternas a los vecinos del barrio Río Atuel para reforzar su provisión de agua, trabajo que se mantiene durante la jornada del día de hoy y continuará hasta tanto baje el consumo a sus estándares normales».

El Gobierno de di Nápoli aseguró que intervinieron «ante la falta de respuesta del consorcio del barrio, que es quien debe hacerse cargo».

Asimismo el comunicado señala que el municipio «está realizando reparaciones de pérdidas de agua internas, que también conspiran contra su normal abastecimiento».

Por último piden que «para hacer más efectiva y eficiente esa tarea, se solicita a los vecinos del barrio Río Atuel que se contacten al número de teléfono 147 opción 2, para advertir de las pérdidas internas dentro del barrio y así activar la respuesta a través de la dirección de saneamiento urbano», y que las vecinas y vecinos hagan «uso responsable, cuidadoso y solidario del agua potable en toda la ciudad para así evitar que en algunos lugares se registren faltantes».

Sobre esto ya hablaron las familias afectadas: no tienen agua hace casi 1 semana y cuando se comunican al 147 «no los atiende nadie».

