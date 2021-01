Kohan defendió la aplicación de ivermectina en TN

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, aseguró que “estamos en el camino adecuado” para atender a los pacientes con coronavirus en La Pampa.

En el programa “El Corresponsal” el ministro Kohan fue cruzado por el periodista Nelson Castro con el científico del CONICET, Alejandro Krolewiecki, quien asesora a La Pampa sobre la pandemia.

“La decisión se tomó luego de un análisis, también con el asesoramiento de quien lo acompaña a usted en el canal, que lo está haciendo y muy bien”, resaltó el médico pampeano.

“La ivermectina se está consumiendo sin autorización y la provincia lo que quiere hacer es ordenar el uso de la ivermectina y controlarlo”, aclaró cuando se le preguntó por la autorización de un medicamento que todavía no avaló la ANMAT.

“En lo personal me desanimé cuando una sociedad científica hizo un comunicado contra el uso de la ivermectina”, reconoció Mario Koahn, pero “luego de revisados los últimos meta análisis en el mundo y el último en particular encargado por la OMS, nos pudimos introducir en el tema con más conocimiento de causa”.

“Creo que estamos en el camino adecuado, lo tenemos que hacer responsablemente y monitoreado desde el sistema de salud pública”, añadió.

Alejandro Krolewiecki aportó que en el estudio que hacen en la Universidad de Salta, a la que pertenece, indicó que “nuestro criterio es que más importante que la evolución o el estadio de la enfermedad, es mejor llegar temprano”, añadió.

El científico contó que los estudios realizados para la utilización de la ivermectina “se ha encontrado que para evitar la mortalidad, los resultados son favorables, y eso es muy importante”.

Kohan intervino y aseguro que en La Pampa “siempre se va a implementar por indicación médica, a partir del Ministerio de Salud” y agregó que la Provincia “tiene la particularidad de que ha logrado multiplicar la capacidad diagnóstica tanto en PCR como el test de antígeno rápido de segunda generación, que tiene un 90 % de certeza”.

Con esos elementos “La Pampa está teniendo una la llegada temprana a los contagios”, indicó Kohan.

“Pensamos que con estos elementos podemos trabajar precozmente, la provincia está apto para trabajar en este contexto, con la cautela que corresponde, con manejo controlado y con la farmacovigilancia de los pacientes”, aclaró el ministro de Salud de La Pampa.

Resultados

El funcionario provincial dijo que “en las primeras 36 horas se ha demostrado que el paciente ha mejorado, no así cuando tiene neumonía” y recordó que la provincia también utiliza plasma y el suero equino hiperinmune.

“La idea que estamos manejando en la provincia, que si bien las ventanas para actuar son cortas, tenemos el plasma de convaleciente en las primeas horas, tenemos el suero, luego tenemos el plasma de convalecientes hasta el quinto día que en la escala ordinal de la OMS, 4,5 y 6, de mayor severidad, pero no críticos con asistencia respiratoria, no es que no sirva, porque no hay evidencia demostrada”, dijo.

“En pacientes severos se muestra una reducción de la mortalidad total del 45%. Y la utilización de ivermectina se suma a las distintas herramientas de tratamiento de pacientes con coronavirus”, finalizó Mario Kohan.

