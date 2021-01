El escudo del PJ, la presidencia del Gobernador y el amor militante (Caras y Caretas)

Compartir esta noticia:











Desde temprano, por la mañana, Plan B Noticias siguió la recorrida del ministro de Economía, Máximo Guzmán, y la posterior visita del resto de la comitiva nacional al Centro Recreativo Don Tomás. Bajo un estricto protocolo de seguridad, el titular de Economía visitó dos empresas en el Parque Industrial, donde no emitió declaración alguna, a pesar de la insistencia de algunos medios (cómo este). Se reservó para la conferencia de prensa de la tarde. Pasen y vean.









Ojalá, pero no. Lejos está La Pampa de tener una sucursal de la fábrica de autos y motos de lujo que promueve el Director de Deportes de Santa Rosa con su remera: Guzmán vio una de aberturas y otra de caños destinados a la producción petrolera. José Luis Carluche, el intendente Luciano di Nápoli y Márcos Álvarez Echeveste le mostraron al ministro Wado de Pedro la colonia del Pro Vida en la laguna.

Mirá quien vino… No, que iba a estar el Gobernador Sergio Zioliotto, era obvio. Que con funcionarios que son históricos referentes de La Cámpora, era esperable que viniera María Luz Alonso, la persona de mayor confianza de Cristina Fernández en el Senado; ni hablar. Que en Santa Rosa estuviera la viceintendenta, casi protocolar. El que volvió una tarde, y hay que reconocerle que siempre lo hace con comitivas presidenciales, fue el «compañero» periodista, Luciano Ángel Peralta, prensa de Wado de Pedro y director de Dos Bases. La vez pasada vino con el Presidente Alberto Fernández al Centro Cultural MeDaSur.

Acá están, estos son. Una postal del presente y el futuro político peronista de la Provincia y la Nación. Los sub 50 que ya ocupan espacios notorios en la escena política (algunos apenas pasan el 40): de derecha a izquierda, Luciano di Nápoli, Wado de Pedro, María Luz Alonso y Daniel Pablo Bensusán. Para estar completa, a la foto le falta la presencia de Ziliotto, quien se ha erigido en el primer Gobernador por fuera del histórico triángulo, Marín, Verna y Jorge.

Se siente, se siente, Sergio Presidente… María Luz Alonso lo señala, al Gobernador se le adivina un sonrisa debajo del barbijo, bueno, a Guzmán parece que no es fácil…, si acompaña Fernanda Raverta… Que pasó, es que en el inicio de la recorrida por la Laguna, los niños y niñas disfrutaban de la pileta del Pro Vida Verano y ni bien lo vieron a Ziliotto gritaron «viene el presidente». La escena se completó con el saludo del Primer Mandatario, que se paró al borde de la pileta, extendió el puño, y lo tocó con el de cada uno de los chicos y chicas que se le acercaron.

Evita, Perón, y los que se te ocurra sumar, «un solo corazón». La señora esperó al Gobernador Sergio Ziliotto para entregarle un presente. Y estando dirigentes nacionales de fuste, no dudó de persona: «lo amamos señor Gobernador» dijo y le regaló un escudo peroinsta.

Shhhhh. El ministro Máximo Guzmán no abrió la boca en todo su recorrido. Al menos no la abrió con la prensa. Evitó brindar algún tipo de declaraciones. Se entiende, la economía no es la mejor cara de este primer año del Gobierno del Frente de Todos.

Postal. Antes del almuerzo se juntaron las dos delegaciones, la que arrancó en General Pico y la que lo hizo por Santa Rosa. La visita de los funcionarios nacionales le significaron más de 2.000 millones de pesos en programas, convenios y pagos de deudas. En otras palabras, al Gobernador lo «dejaron forrado en guita» que será destinada a los fiedicomisos de viviendas y desarrollo Productivo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios