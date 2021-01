Mauricio Macri lanzó su propia fundación, con foco opositor a las medidas educativas del Gobierno

Compartir esta noticia:











Al presentar la iniciativa, que lleva su nombre, el expresidente aseguró que «la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales» y que el cierre de las escuelas por la pandemia provocó un «daño» en los alumnos «imperdonable y tal vez irreparable».









Mauricio Macri anunció el lanzamiento de su propia fundación, que lleva su nombre. Según adelantó, tendrá foco en la «transformación de la educación argentina», con un marcado sesgo opositor en cuanto a las políticas educativas del Gobierno durante la pandemia, las cuales considera que provocaron un «daño» en los alumnos «imperdonable y tal vez irreparable».

Macri opinó que «la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y delegados sindicales». «Ellos no pueden ser los dueños del porvenir de millones de personas», consideró, y sostuvo que si bien «todos puedan aportar conocimientos y opiniones», la voz de las familias debe ser «la más respetada».

«La educación no puede ser un tema sólo de los docentes, de las efímeras autoridades que gobiernan, y muchísimo menos de los sindicatos. Es un tema fundamental de cada familia, que sabe que el destino de sus hijos dependerá de cuánto aprendan en su escuela», planteó el expresidente, que finalizó su gestión hace poco más de un año.

Incluso, sugirió que mientras «otros países no dejaron de enseñar» y tuvieron una supuesta «escolaridad casi normal», para él durante la cuarentena en Argentina no sucedió lo mismo. Sin embargo, a lo largo de 2020, en todo el mundo (incluso en el país) las clases no frenaron sino que se volvieron virtuales para respetar las políticas de distanciamiento social y evitar mayores brotes de coronavirus.

En lugares como Reino Unido, hubo que suspender las clases otra vez luego de un breve regreso de la presencialidad. En Argentina, las clases comenzarán el 1 de marzo, con distintas fechas según cada provincia, y tendrán modalidades mixtras entre lo virtual y lo presencial. La Ciudad de Buenos Aires se adelantó e iniciará el 17 de febrero.

«Al mismo tiempo que a pesar de las dificultades creadas por el Covid en otros países no dejaron de enseñar y continuaron con una escolaridad casi normal, nosotros nos encerramos, nos apagamos, nos empobrecimos, nos aislamos en la educación y en el resto de las actividades que hacen a la vida», opinó Macri.

Y culpó al Gobierno de Alberto Fernández por la falta de clases presenciales. «Reconozcamos algo de una vez: no estamos así por la pandemia. Estamos así por la impericia del gobierno que tomó una secuencia de decisiones erradas en casi todos los temas que nos hicieron perder un año completo de escuelas. El daño causado sobre los alumnos es imperdonable y tal vez irreparable», manifestó.

Macri aseguró que la fundación trabajará en «distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad». «Nuestros programas se orientan a reconocer la innovación de los maestros y también a la formación de directivos para que puedan liderar la inmensa transformación que necesitamos», afirmó.

A que se dedica la Fundación Mauricio Macri

En su sitio web, donde figuran fotos de Macri cuando era presidente de visita en diversos espacios, asegura que uno de sus tres ejes será «Educación para el futuro», con el objetivo de que «prepare a nuestros jóvenes para los desafíos de un mundo en constante cambio».

También, «Innovación con impacto social»: «Apoyamos a emprendedores y acompañamos proyectos e iniciativas que impulsen el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas», sostiene.

El tercer eje es «Cambio climático y ambiente», al promover «el desarrollo sustentable y la educación ambiental como pilares» para su cuidado.

En este sentido, tiene tres programas. Uno de ellos es el Programa de liderazgo educativo, que «forma a directoras y directores de escuelas de todos los niveles y en todo el país en herramientas de liderazgo y gestión para impulsar la transformación de la educación argentina». El programa se dicta de manera online y tiene una duración de 16 semanas.

Maestros Argentinos es el segundo programa, el cual «premia proyectos educativos innovadores que durante 2020 lograron sostener de manera exitosa la continuidad educativa de las alumnas y los alumnos durante la pandemia de Coronavirus».

«En sus cuatros ediciones durante la gestión del Presidente Macri, Maestros Argentinos reconoció a 40 equipos docentes de todo el país que, a través de experiencias innovadoras, promovieron y lograron aprendizajes significativos en los estudiantes», aseguran en el sitio web.

El último es Primer Empleo. «Forma a jóvenes en oficios y áreas de trabajo de alta demanda por parte de las empresas para promover la inserción de los jóvenes en el mundo laboral formal», explica la página.

Según la fundación, «el programa es el puente que muchos de jóvenes argentinos necesitan para poder insertarse en el mundo del trabajo con la convicción de que una experiencia temprana en el empleo formal puede cambiar profundamente la trayectoria laboral y personal de las personas».

Fuente: BAE

