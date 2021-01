Convocan a comerciantes para capacitarse en la app del nuevo sistema de estacionamiento medido

Compartir esta noticia:











La Municipalidad informó hoy que ya se comenzó con la capacitación del personal administrativo de la Dirección de Transporte y de los inspectores o controladores. Esperan que la semana que viene haya comercios adheridos para avanzar con la implementación.









Aunque no está definido cuando comenzará a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido SEM Santa Rosa, el Director de Servicios Públicos y Transporte, Juan Funes, lanzó la convocatoria a los comerciantes de la zona céntrica para su habilitación para la venta de minutos y capacitación sobre el funcionamiento de la app.»

«Pueden acercarse en los próximos días en el horario de 8 a 16 horas a la oficina de la Dirección de Servicios Públicos y Transporte del Municipio, situada en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, con el objeto de poder asesorarlos y capacitarlos en el manejo de la nueva App, organizando una vez que se reúna una cierta cantidad de interesados, un taller online vía zoom”, comunicó hoy.

Requisitos

La Municipalidad pedirá DNI del titular del comercio y el certificado de habilitación municipal del comercio para «completar los formularios correspondientes que le permiten poner a disposición el servicio en sus locales, tanto para lo que tiene que ver con la venta de minutos, como con el cobro de las eventuales multas que se labren a través del sistema», según informó el director de Transporte.

Capacitación

Funes detallo que «esta mañana se estuvo capacitando al personal administrativo de la Dirección de Transporte, que tendrá la tarea de monitorear el correcto funcionamiento de la aplicación y el trabajo de los inspectores que circularán por el radio de estacionamiento medido controlando que los vehículos allí estacionados hayan adquirido el saldo de tiempo suficiente a través app». También se empezó a capacitar a los inspectores o controladores del sistema.

Firma de convenio con la Municipalidad

Funes explicó que para la instrumentación del sistema, los comercios «tendrán una vez firmado el convenio correspondiente con la Municipalidad de Santa Rosa, que descargar gratuitamente la app “SEM SANTA ROSA”, que se encuentra disponible en la tiendas de aplicaciones de todos los dispositivos móviles, y vincularla con su máquina tickeadora para el caso de los que la poseen, y para quienes no cuentan con dicho equipamiento, se les proveerá de una cuponera para registrar la compra de manera manual y otorgar al usuario un comprobante por dicha transacción».

Los usuarios «también deberán bajar la aplicación desde la App Store de sus celulares, e ingresar a la misma para adquirir los minutos que piensa estar estacionado en el lugar abonando con tarjeta de crédito o débito, con la posibilidad de pausar o añadir más tiempo, en caso de así requerirlo, fraccionando el mismo por períodos de media hora».

Sin fecha de lanzamiento

«Aunque no hay fecha confirmada aún para que comience a regir el nuevo sistema de cobro de estacionamiento medido, se espera poder contar dentro de la primera semana de febrero con una cantidad suficiente de comercios ya habilitados para la venta de minutos, de manera de facilitar su implementación para el caso de adultos mayores que no están familiarizado con el manejo de apps móviles, y a personas que no posean Smartphones o conexión a internet través de los mismos. No obstante, cabe aclarar que cualquier usuario del nuevo sistema podrá adquirir saldo y gestionar sus minutos de estacionamiento a través de la app desde su smartphone sin necesidad de concurrir a un comercio», agregó.

Canje de tarjetas viejas

Finalmente, señaló que «no habrá ningún periodo de coexistencia entre el actual sistema de tarjetas y el de carga de minutos a través de la aplicación, por lo cual una vez que entre en vigencia el nuevo sistema, quienes cuenten aún con las antiguas tarjetas de estacionamiento sin utilizar, deberán canjearlas por saldo a favor en la aplicación, concurriendo a la Dirección de Compras del Municipio, sita en Avenida San Martín N° 50».

