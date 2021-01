Diputados del FreJuPa le piden a Alberto Fernández que congele los hipotecarios UVA

Compartir esta noticia:











El diputado provincial Espartaco Marín, con el acompañamiento de los diputados Ariel Rojas, Facundo Sola, Leonardo Avendaño y José González, presentó hoy un proyecto de Resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 767/2020, que congelaba las cuotas de los deudores hipotecarios UVA, y para pedir, además, una pronta solución de fondo de la situación de los deudores, reestructurando los créditos para que el costo económico no recaiga sobre los propios deudores.









“Con el sistema de créditos hipotecarios UVA, el gobierno de Macri le prometió a miles de familias que iban a tener la posibilidad de comprar su vivienda, a un costo accesible, y resultó que después de pagar años de cuotas se encuentran con que siguen debiendo un monto que es impagable” dijo Marín.

En febrero de 2020, Marín se había reunido en Buenos Aires con la ex Ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa. “En ese momento hablamos sobre la problemática de los deudores hipotecarios de los créditos UVA en la Provincia de La Pampa y le manifestamos que se debía llegar a una solución definitiva a nivel nacional” señaló el legislador.

“Nuestro Gobierno Nacional, frente al drama de los deudores hipotecarios UVA, arbitró una serie de medidas para auxiliarlos. Se congelaron las cuotas, se suspendieron las ejecuciones hipotecarias y se habilitó la posibilidad de diferir pagos hacia el final de la vida de los créditos. Pero nunca se implementó una solución de fondo. Y el 31 de enero próximo vence el último congelamiento de las cuotas.

A propósito de la posible solución, el diputado expresó la “necesidad de una reestructuración de estos créditos, para transformarlos en hipotecas viables, con cuotas accesibles, que permitan a los hipotecados salir del sobreendeudamiento, porque de no brindarse una pronta solución y de no abandonar el sistema UVA de actualización de las cuotas, miles de hipotecados correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables.”

“La solución de fondo debe ser inmediata. Esto depende de una decisión política, porque los intereses financieros de quienes siempre ganan, aún en los momentos de crisis, no pueden estar por sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos. No deben ser los deudores quienes paguen el costo de esta estafa crediticia del gobierno del ex presidente Macri, que transformó lo que era un programa de viviendas populares como el ProCreAr en un negocio para los bancos”, finalizó Marín.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios