Mendoza recibió otros 65,4 millones de dólares de Nación para construir Portezuelo del Viento

Este jueves, el gobierno mendocino anunció en su sitio oficial que se acreditó la primera cuota del año. En total, Mendoza recibirá US$1.023 millones, para financiar la construcción de la represa Portezuelo del Viento.









El monto total del sexto desembolso es de US$ 65.451.392, de un total de U$S 1.023.362.922 que forman parte del cronograma de pagos establecido con la gestión anterior hasta octubre de 2024.

Los fondos poseen una cláusula para ser depositados en una única cuenta de fideicomiso que sólo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.

Durante los próximos dos años, las cuotas previstas promedian los 65 millones de dólares y recién en enero de 2023, el monto superará los 94,2 millones de dólares. El cronograma de pagos se ajusta a la curva de inversión prevista en el desarrollo del proyecto.

Hasta el momento, Mendoza recibió U$S 151.273.328. El primer desembolso lo hizo el expresidente Mauricio Macri, por un equivalente a U$S 6,9 millones y el presidente Alberto Fernández, le pagó U$S 16.339.783 el 31 de enero, U$S 18.579.735 el 28 de abril, U$S 29.990.796 el 31 de julio, y U$S 78.826.151, el 30 de octubre, durante el 2020.

Este jueves 28 de enero se concretó el sexto pago por U$S 65.451.392. El primero del año. De este modo, todo indica que Nación continuará pagando los fondos para la construcción de la obra cuestionada no solo por La Pampa, sin por el resto de las provincias integrantes de la cuenca.

