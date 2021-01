Grabois en Santa Rosa: el espanto, las áreas de Gobierno que no arrancaron y los problemas de conducción

Compartir esta noticia:











El dirigente social y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, dialogó con Plan B sobre la realidad del país y la experiencia de los movimientos sociales. Destacó el trabajo del Movimiento de Trabajadores Excluidos en General Pico y Santa Rosa.

Juan Grabois mantuvo esta mañana una reunión con el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Santa Rosa, General Pico y la conducción de Patria Grande La Pampa, donde se refirió a la situación del país.

“Tenemos algunos problemas de conducción y de orientación en el Frente de Todos. Todavía hay áreas del estado que no arrancaron como tenían que arrancar. La pandemia condicionó todo, pero este año, con pandemia o sin pandemia, las viviendas se tienen que construir”, afirmó en diálogo con Plan B al finalizar la reunión.

“La cuestión de funcionarios que no funcionan, y la de saber de dónde venimos y a donde vamos, son cuestiones profundas. Saber que el FMI cada vez que intervino en Argentina fue para perjudicar a la mayoría del pueblo. Por más que tenga a una nueva jefa, hay que saber que no lo hace de buena fe, y hay que plantear las cuestiones con mayor firmeza ante este tipo de organismos”, destacó.

“En 2019 constituimos una de las alianzas más amplias que se tenga memoria, con Massa que estaba pelado con Cristina, con Cristina, con distintos dirigentes y los movimientos sociales. Nosotros somos una fuerza que jamás nos hubiéramos imaginado estar en un frente con los personajes que estamos. Nos unió el espanto del neoliberalismo macrista”, reveló.

“A pesar de todos los sinsabores y los sapos que comimos en este año, valió la pena sacarlo a Macri y apoyar un gobierno que ponga por encima los intereses del pueblo y no los privilegios de las corporaciones”, añadió.

“Ahora, que tenemos miradas diferentes no se puede negar. No somos un club de amigos. Y manifestar las diferencias en una coalición de gobierno debería ser algo sano para evitar el problema del pensamiento único”, agregó.

“Nosotros lo podemos decir abiertamente porque somos una fuerza nueva y porque queremos romper los pactos de poder y de casta, que también están en el Frente de Todos, y por eso las cosas las decimos abiertamente, pero por abajo del puente, también corre agua”, añadió.

Aciertos y errores

Grabois destacó el manejo que hizo el Gobierno Nacional y de algunas provincias de la pandemia “donde no le faltó respirador a nadie, y hubo una política activa para garantizar el acceso a la salud”.

“Otro de los aciertos fue salir de una política de subordinación de los paisss de la Unión Europea y los Estados Unidos, y buscar un multipolarismo con China y Rusia, sin despreciar esos países de la Unión Europea y los Estados Unidos”, añadió.

“El IFE fue una política floja por el monto, porque eran 5 mil pesos por mes porque se otorgó cada dos meses, y lo más triste es que se retiró de una manera intempestiva, sin que haya una política de reemplazo con una perspectiva más laboral”, indicó.

Plan

“El IFE se otorgó a 9 millones de personas que no tienen trabajo ni lo van a tener, por la propia dinámica del capitalismo. Por eso nosotros desarrollamos otra economía, que es la economía popular, que acá en La Pampa tenemos en chiquito ejemplos maravillosos, como los 400 compañeros organizados en el MTE de General Pico y Santa Rosa, que trabajan en el reciclado social, con acompañamiento de la muni de Santa Rosa para dignificar a las 70 familias que trabajan en el basural, para que esa tarea de subsistencia se convierta en una tarea de transformación, ecológica y laboralmente dignificada”, ejemplificó.

“Esas pequeñas resistencias ante un sistema que descarta, son algunas de las cosas que proponemos porque los nuevos trabajos deben salir de la economía popular y de la reconversión industrial en una transición ecológica y un reconocimiento de las tareas de cuidados, y que también son trabajadoras y trabajadores”, enumeró.

“El plan tiene una cuestión más filosóficas, pero hay cuestiones muy concretas, por ejemplo la hidrovía y las rutas navegables y nuestra apuesta para que se haga el dragado del canal Magdalena, que permitiría el acceso al océano atlántico, que hoy lamentablemente no tenemos, se tiene que entrar por Montevideo. Y ahora que se termina la concesión, es la oportunidad para abrir este canal que permitiría del desarrollo territorial del norte y el sur, evitando el centralismo del río de La Plata”, resaltó.

“Nosotros creemos que debe haber una política para los excluidos laborales, que no son más de 4 millones y que no tienen ninguna perspectiva de acá a tres años. Nuestro plan propone discutir el salario universal, que hay que tener presente y que ya existe en los países dos que le gusta citar a la derecha, pero no por lo impositivo ni por la distribución. Hasta que haya un mundo distinto hay que sostener ingresos para las personas que no pueden tenerlo y la más justa de hacerlo para evitar el clientelismo, es que sea universal”, señaló.

“Pero queremos resolver el problema del trabajo, que la gente pueda realizarse materialmente y espiritualmente por el trabajo. Nuestro Plan prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 200 mil en el sector privado. El plan va desde la creación de los polos agroecológicos de abastecimiento locales, como el que se está desarrollando en Santa Roa, hasta nuevos emplazamientos industriales para la reconversión de la producción automotriz y el nuevo patrón de energía eléctrica”, ejemplificó.

Aclaró que “no es un plan que se nos ocurrió a dos o tres iluminados, sino que lo venimos desarrollando con los sindicatos que tienen peso en las actividades industriales, de construcción y de transporte, que es el otro eje del plan, que es el transporte multimodal, la combinación del tren, del camión, de los barcos, y con la intención de dejar de ser dependientes del monocultivo”.

“Y tiene una particularidad, que es mirar desde los últimos, desde los últimos enserio, mirar desde los lugares de mayor sufrimiento Acá tenemos una muy buena experiencia en la lucha por la salud mental y las adicciones. Y también mirar dese el que perdió la libertad y que si salen del penal sin una oportunidad laboral, vuelven a delinquir”, señaló.

