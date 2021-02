“El macrismo pide el regreso a clases por mera especulación política”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Martín Balsa, se refirió al retorno de la presencialidad a las escuelas y criticó a la oposición: “los macristas no valoran el trabajo que los docentes y los padres han hecho durante la pandemia y piden un regreso a clases masivo, sin tener en cuenta el contexto epidemiológico, lo que es totalmente irresponsable. Los que han expresado estas posiciones durante los últimos días lo han hecho por mera especulación política, ya que durante su gobierno demostraron lo poco que les importa la educación pública”.









El dirigente píquense consideró que “hay que hacer todo lo posible para que los chicos regresen a las aulas, pero este retorno no puede ser masivo, como si la pandemia ya hubiera terminado, porque eso sería suicida”. Según el diputado pampeano “macristas y radicales están haciendo mucho ruido con este tema tratando de instalar que el año pasado los docentes no hicieron nada y cualquiera que conozca un maestro, un profesor, sabe que trabajaron el doble de lo que trabajan durante un año normal, porque la pandemia planteó desafíos muy complejos para tratar que los pibes no perdieran por completo un año marcado por la peor pandemia que afronta la humanidad en más de un siglo”.

Balsa señaló además que “la única fuerza política que durante su gestión cerró escuelas en vez de abrir nuevas en todo el país, ahora nos quiere convencer de que están preocupados por la educación. Es por esta razón que el retorno a clase no puede ser un tema que se agite con irresponsabilidad ante la opinión pública, especulando con el cansancio que todos tenemos como sociedad ante las situaciones complejas que nos ha planteado la pandemia”.

El referente de Nuevo Encuentro se mostró confiado “en que tanto el gobierno nacional como el provincial están trabajando con el objetivo puesto en el retorno a las aulas, como lo expresó en varias oportunidades durante las últimas semanas el Ministerio de Educación, pero está claro que ese retorno tiene que ser llevado a cabo con responsabilidad y con las medidas de seguridad necesarias, porque lo que está demostrando la tercera ola del coronavirus en Europa es que las escuelas pueden transformarse en centros de súper contagio y lo que menos queremos es que por llevar a los pibes a las aulas terminemos luego con un desborde de las situación sanitaria y con el aumento de la mortandad que eso implica, sobre todo de nuestro abuelos y de las personas que tienen enfermedades preexistentes”.

El diputado, que preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pampeana, sostiene que “aún no sabemos la virulencia que puede llegar a tener el virus en una eventual segunda ola y no queremos ver las terribles escenas que se están viendo en Brasil, con fosas comunes, cementerios desbordados y hospitales que ni siquiera cuentan con oxígeno para atender a los enfermos. Todas estas cuestiones la oposición no las tiene en cuenta, como lo han demostrado desde el inicio de la pandemia. Ellos, con total irresponsabilidad, lo único que hacen es oponerse a todo lo que el gobierno intenta hacer para paliar la crisis. Como lo demostraron sus espadas mediáticas con el tema de la vacuna rusa: primero decían que no servía y ahora dicen que son insuficientes. En vez de preocuparse por la salud de los argentinos, como deberían hacer, especulan y tratan de pescar en río revuelto aprovechando un evento catastrófico a nivel mundial que no tiene precedentes”.

