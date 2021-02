Maquieyra: “Es insólito que un Ministro Nacional piense que la educación no es esencial”

Compartir esta noticia:











El Diputado Nacional por La Pampa, Martin Maquieyra, se refirió a los dichos del Ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, con respecto a la declaración de la educación como servicio esencial. Al respecto manifestó que “nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Pero cuando pasan estas cosas nos obligan a reclamar y manifestar nuestro desacuerdo. Es insólito que el Ministro de Educación Nacional piense que la educación no es esencial».

El Diputado agregó que estuvo recorriendo la provincia en las últimas semanas y se reunió con docentes, padres y alumnos que le mostraron preocupación por el aprendizaje de los chicos. «Esperemos que si visita a La Pampa escuche el reclamo de padres, docentes y alumnos que manifiestan empezar las clases con la mayor presencialidad posible, hemos perdido mucho aprendizaje en miles de chicos donde la virtualidad no llegó», reclamó.

Maquieyra también se refirió a los temas que se tratarán en la próxima sesión en el Congreso de la Nación, donde no se han presentado los proyectos referidos a la educación. Al respecto, resaltó que «al gobierno nacional no le preocupa la agenda educativa, solo se preocupa por darle impunidad a sus funcionarios. Desde el bloque impulsamos, tanto los temas de emergencia educativa como la declaración de servicio esencial a la educación, pero al kirchnerismo parece no interesarle. Solo quiere reformar la justicia”, manifestó Maquieyra.

Además, el diputado presentó un proyecto que solicita la emergencia educativa debido a las deficiencias en el aprendizaje por la pandemia. “El proyecto surge de reuniones que mantuvimos con muchos docentes, padres y directivos en mis recorridas por la provincia, con quienes coincidimos en la necesidad de comenzar las clases. Necesitamos tratar esta emergencia educativa en el Congreso, exigiendo la realización de protocolos por provincia, garantizando la protección tanto de los alumnos como del personal educativo”, manifestó Maquieyra.

El proyecto detalla una serie de medidas que solicita tanto a nivel nacional como provincial.

A nivel nacional:

– Solicitar al Ministerio de Educación que declare la educación como servicio esencial y coordine las acciones en conjunto con las provincias, con los matices de cada distrito y respetando su autonomía, para que el acceso a la educación presencial sea de todos los chicos.

Nivel provincial:

– Garantizar para el inicio del ciclo lectivo la presencialidad diaria de todos los chicos, con los protocolos necesarios por curso. Exceptuar solo a docentes y niños que sean población de riesgo.

– Testeos mensual para docentes. Tapabocas seguros para docentes. Protocolo de distanciamientos en aulas, garantizando las condiciones edilicias, higiénicas y sanitarias necesarias (agua potable, alcohol en gel, ventilación, etc.).

– Garantizar virtualidad para docentes y alumnos de riesgo. Preparar la conectividad y estrategias pedagógicas necesarias para la modalidad virtual en los casos exceptuados o cuando se deba aislar a un curso.

– Vacunación en forma voluntaria y durante el ciclo lectivo para los docentes y personal de educación que lo requieran.

