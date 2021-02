Reclamos de vecinos de asentamientos: “La forma no es la toma de terrenos, es un Estado presente construyendo viviendas”

Compartir esta noticia:











El jefe comunal de Santa Rosa recordó su postura contra la toma de terrenos y recordó que no criminalizará a vecinos y vecinas. “Entiendo el reclamo y el enojo” (ante el reclamo de agua y luz), pero no se pueden otorgar tierras”, dijo di Nápoli.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió al reclamo realizado el viernes 29 de enero en el municipio, cuando un grupo de vecinos y vecinas del asentamiento del barrio Santa María de La Pampa y El Nuevo Salitral tomaron el hall municipal para reclamar por condiciones dignas de vida.

En declaraciones radiales, di Nápoli recordó que su gestión no está de acuerdo con la toma de tierras, pero no criminalizará estas acciones, al tiempo que se buscan soluciones alternativas para la problemática habitacional.

“Hay que recordar que un par de día antes, los vecinos fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Hediberto Mediza, donde se explicó que nosotros no estamos de acuerdo con la toma de terrenos y no nos parece la forma. Hemos tenido una postura muy clara desde el inicio: no estamos a favor de la toma de terrenos y no nos parece la medida. El camino es la construcción de viviendas sociales y la raíz de este problema está en que los cuatro años de Macri nos dejó sin viviendas sociales”, dijo en declaraciones radiales.

“Hoy estamos desandando el camino y se firmó con el gobernador la construcción de 210 viviendas. Además, se ha firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de Nación, para la construcción de 900 viviendas en la provincia y habrá un cupo para Santa Rosa”, repasó el intendente.

“Por eso, hemos planteado también así como no estábamos de acuerdo, no vamos a criminalizar esta situación y no es la vía de la denuncia penal la situación. Entiendo el reclamo, el enojo de los vecinos, pero no podemos otorgar tierras, porque no estamos de acuerdo y generaríamos otros problemas”, manifestó di Nápoli a periodistas de la FM Radio Noticias.

En este sentido, el jefe comunal precisó que se reunió con vecinos del barrio Almafuerte, que están tres cuadras más arriba del Nuevo Salitral, sobre la calle Gobernador Duval. “La gente nos está pidiendo que los reubiquemos porque es una zona inundable, algo que también excede la gestión municipal, porque no podemos reubicarlas y no tenemos competencia para ello, pero sí en hacer las obras pluviales”.

“Hay que ver la paradoja: esos vecinos nos piden que los reubiquemos y tres cuadras más abajo, nos piden que les demos los terrenos para poder construir. Eso provocará un problema a futuro y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Las formas no son la de la usurpación y la toma de terrenos, la forma es seguir construyendo, mediante un Estado presente y que le toquen viviendas a familias que lo merezcan y necesiten una vivienda social”, cerró el intendente.

