Tiene una hija con epilepsia y no consigue turno en el Molas

Compartir esta noticia:











Una mujer se comunicó con Plan B Noticias para contar que su hija está medicada y hace un año que no consigue turno para que le controlen la enfermedad. Además, tiene problemas cardíacos.

Noelia Lemme le contó a Plan B Noticias que tiene a su hija de 15 años con epilepsia y problemas cardíacos y necesita que le den turno en el Hospital Lucio Molas para realizar un control









El último control se lo hicieron en enero de 2020. “Mi hija toma 4 pastillas por día, no ha tenido episodios de epilepsia pero si me manifiesta molestias en el pecho”, relató la madre.

“Nos atendemos en la posta de Zona Norte y hace un año que les pido turno para el Molas y no me lo dan. Es para un control y en la posta no se puede hacer porque no está ese tipo de profesional ahí”, relató.

“Se atendía con la una pediatra hasta que la pasó a neurología de adultos por la edad de la nena y no hemos conseguido que se le haga el control”, señaló.

“Recurro a los medios porque hemos hablado por teléfono, vamos a la posta, y no conseguimos lo que necesitamos. Mi hija lleva un año sin control”, cerró la madre que necesita un turno con un médico en el Hospital Lucio Molas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios