Compra de vehículos: la municipalidad asegura que no hay irregularidades

Compartir esta noticia:











Hernán Montelongo, Director General de Compras de la municipalidad afirmó no hay irregularidades en los proceso licitatorios que permitieron ampliar el parque automotor de la comuna y sostuvo que toda la información está disponible. En los casos que figura una empresa, es porque nadie más se presentó a la licitación. Lamentó las denuncias de la oposición.

Hernán Agustín Montelongo, Director General de Compras y Suministros en Municipalidad de Santa Rosa, salió al cruce de las acusaciones de la oposición por la compra de vehículos y utilitarios para la comuna.

En diálogo con Plan B, Montelongo dijo que “lo que tiene que quedar claro es que ellos dicen que fue una licitación privada y que se compró directamente, pero no es así. Una cosa es una licitación privada y otra, una compra directa. Los vehículos que se compraron en el municipio, todos salieron a licitación. No hay en la municipalidad de Santa Rosa compras directas”.

“La única vez que se hizo una compra directa, fue luego de un proceso licitatorio, donde quedaron desiertos dos vehículos y esas compras se hicieron a una empresa de Córdoba, una camioneta y la otra más a Pampawagen el resto fue todo a través de licitación”, dijo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Además, el procedimiento administrativo 470, nos controla bien. No hay que confundir a la gente con estos entuertos, que desgastan a las instituciones. Ni siquiera a una gestión, desgastan a la gente, cuando Luciano tiene como objetivo primordial hacer una gestión ultra transparente, sino también gestionar para que Santa Rosa despegue”, afirmó Montelongo.

“En ese proceso administrativo, hay que invitar mínimo a cinco proveedores y acá tenés los expedientes. Están todas las invitaciones, antes del acto de apertura”, ejemplificó Montelongo. “En uno de los casos, se cursaron 9 invitaciones a proveedores y está en ellos presentarse o no presentarse”, agregó.

En ese sentido, Montelongo afirmó que “ellos tienen los expedientes de las dos primeras rendiciones: primero se invita, después se hace el acto de apertura y luego se adjudica. Son compras entre julio y diciembre, con lo que implica: era plena pandemia, no había entrega de vehículos y uno entiende por qué empresas no se presentaron, por no tener stock para poder cumplir”.

“Y nos pasó, en dos licitaciones que quedaron desiertas, no se pudo cumplir la licitación porque no había entrega. Acá están los expedientes con todas las resoluciones. En la resolución que ellos ven, se nombra a una persona, que es el adjudicatario. Si entendieran el acto administrativo, las invitaciones son anteriores al acto de apertura”, reiteró Montelongo.

El funcionario de la municipalidad negó que las licitaciones se hayan hecho de manera urgente. “Son cinco licitaciones. Ellos hablan de 17 millones de pesos, pero la municipalidad invirtió 40 millones. Se compraron camiones y camionetas a Corcam, camionetas a Pampawagen, esta camioneta que ganó las licitaciones la agencia Casco, motos, etc”.

En este sentido, Montelongo negó que solo se haya beneficiado a Casco. “De hecho, en una de las compulsas, uno de los ítems lo gana Milenaria y otro Casco, y en el resto de las licitaciones no se presentan porque no tendrían en stock”.

“Cuando pasan estas cosas, uno sondea el mercado para ver qué pasa por qué no se presentan y te dicen que no lo hacen porque no pueden cumplir con la entrega. El objetivo nuestro como Compras, no es solo garantizar el acto administrativo, sino gestionar y esto implica llamar y pregunta por qué no se presentaron. Estamos tranquilos en ese sentido”, dijo Montelongo.

“Me parecen de una bajeza total estos mantos de sospecha y lo hicieron también con la compra de mercadería en la pandemia. ¿Dónde están las denuncias? Primero largan estas cosas y cuando llegan los papeles, no dicen más nada. Denigran las instituciones, no las respetan. Ellos (por la oposición), deberían honrar sus cargos. Los expedientes son públicos, están las ofertas, pero ellos salen diciendo que no están las invitaciones, cuando sabemos que en todos los casos hubo mínimo cinco o nueve”, dijo Montelongo.

“Esto te causa cierta impotencia. Cuando siembran estas cosas, esto afecta al equipo de gestión”, criticó Montelongo.

Por último, consultado sobre la falta de información que aduce la oposición, para Montelongo, la información está accesible. “Tienen los expedientes, están en el Cuerpo de Relatores. Ellos tienen acceso a la información, porque ya están rendidos los pagos”, dijo el funcionario municipal. “Lo que están haciendo ahora, con este pedido de información, es innecesario. Esto genera impotencia, hacen política denigrando”, cerró Montelongo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios