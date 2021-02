Kohan defendió el uso de ivermectina y otros medicamentos: “son baratitos, y a la industria la incomoda”

Compartir esta noticia:











El funcionario provincial evaluó que sería necesaria una meseta más baja de casos para no tensionar el sistema de salud. Defendió el uso de la ivermectina y dijo que es otra herramienta como el plasma de convalecientes, con suero hiperinmune equino, el ibuprofeno inhalatorio y adelantó que está trabajando para protocolizar la colchicina.

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, evaluó la situación epidemiológica ante la pandemia de coronavirus en La Pampa.

Para el funcionario provincial, se salió de una alta carga de casos y lo ideal sería estabilizarse en una meseta lo más baja posible. “Salimos de una situación de alta carga de casos, llegamos a más de 400 y hoy estamos en una media inferior, con días de 50 pacientes a otros, como ayer, de más de 100, con una media de 40 o 50 pacientes”, evaluó en declaraciones radiales.

“Si usted me pregunta a mi me gustaría tener una meseta de menos de 20 pacientes. Hay que seguir trabajando en todas las medidas de cuidado”, dijo para enumerar el uso de barbijos o tapabocas, limpieza de manos y distanciamiento social, entre otras. “El número está mejor, pero esperamos mejorarlo más”, agregó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En referencia al personal de salud, Kohan afirmó que el equipo está en tensión constante. “El equipo de salud esta en tensión y no va a estar de dejarlo, es muy tensionante (el trabajo en terapia intensiva) y a esto se suma el temor de contraer la enfermedad”, afirmó.

Por otra parte, Kohan dijo que el proceso de vacunación hace sentir más protegido al personal de salud. “Hay que evaluar todo: cómo estoy de protegido, tensionado por el cambio de vestimenta apropiada o cómo estoy de preocupado por mis pacientes. Esto es muy agobiante y eso hay que entenderlo. Pero la vacunación trajo alivio al equipo de salud en general y el punto de inflexión de ayer fue más impactante”, dijo ante la publicación de la revista “The Lancet”.

Kohan resaltó el proceso de vacunación y alertó que se debe contar con dosis constantes. “Hoy en esta etapa yo quisiera tener más herramientas terapéuticas que la vacuna”, dijo Kohan. “Son necesarias para mitigar el daño del virus” y puso como ejemplo a la ivermectina. “Yo espero que la ivermectina sea eficaz, pero hasta que no juntemos un número efectivo de pacientes, no vamos a saber si la ivermectina tenga eficiencia terapéutica y seguridad. Hasta ahora, todos los estudios apunta a que será útil. Pero si no sirviera, también sería útil, para decirle al mundo que deje de usarla”, agregó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Nosotros no estamos haciendo un estudio de investigación clínico, nos incorporamos a un programa de intervención, de tratamiento de La COVID-19, en los primeros días de síntomas, monitoreado en el marco de la pandemia”, explicó el ministro. “Si un paciente es COVID positivo, el médico le dirá de la posibilidad de esta estrategia terapéutica, que puede generarle este beneficio o efectos colaterales. Si el señor está de acuerdo, firma y recibe el tratamiento, no es un estudio de investigación randomizada”, (es decir que se utiliza un placebo y el medicamento) dijo Kohan.

En referencia a las críticas que recibió por el uso de ivermectina, Kohan afirmó que “es la ivermectina la que tiene que hablar”, para resaltar que es un medicamento probado que incluso fue premiado con un Nobel en 1980, por su utilización. “Ya se han hecho diferentes meta análisis y según la información de varios estudios, la evidencia que surge del tratamiento estadístico, no es suficiente para recomendar el uso inequívocamente, pero no hay ningún trabajo que fuera negativo”.

“Para que un fármaco que dice ser favorable en el número de trabajos que se presentó, no lo sea, puede ocurrir una en 9000 millones de veces”, dijo el ministro. “Nosotros tomamos todos los recaudos que la OMS, previendo situaciones de esta naturaleza, describe cuándo se puede utilizar un fármaco que no ha sido probado por estudios randomizados”, explicó el ministro.

“La provincia de La Pampa les está dando herramientas, mejores, regulares, vamos a verlo, para que nuestros médicos trabaje con plasma de convalecientes, con suero hiperinmune equino, les estamos dando la posibilidad de utlizar ibuprofeno inhalatorio y ahora estamos utilizando la ivermectina y estoy trabajando para protocolizar en el corto plazo la colchicina, que ha demostrado, que ha demostrado ser muy poderoso. Y son muy baratitos, vio. A la industria lo incomoda. Yo voy a seguir incomodando”, dijo el ministro Kohan.

Por último, consultado sobre si es necesario tomar ivermectina como medicamento preventivo, Kohan dijo que “no nos metemos en prevención, porque son más complejos que los tratamientos. No digo ni sí, ni no, porque se está utilizando”, cerró el ministro de Salud.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios