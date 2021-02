Problemas en el viaje de Yahir y no pudo completar sus estudios: “Estoy muy indignada”

Compartir esta noticia:











Yahir, un niño de 9 años que tiene una enfermedad degenerativa en la vista viajó a Buenos Aires para ser atendido en el Hospital Gutiérrez. Lamentablemente le dijeron que “no se puede hacer nada para que no pierda la visión”. Además, no pudo completar con sus estudios, ya que la madre no tenía el dinero necesario, ni tampoco le informaron que “podía tramitar y gestionar todo en la Casa de La Pampa y así tener la posibilidad de realizar el análisis”.

Plan B Noticias dio a conocer la situación de un niño de 9 años que puede perder su visión a causa de una enfermedad degenerativa, donde la madre hace mucho tiempo pedía la derivación a Buenos Aires.









Frente a esto, desde el Ministerio de Salud, negaron la desatención de Yahir y aclararon que “no se le negó la derivación” y que está la hace un médico.

Finalmente se autorizó la derivación a Buenos Aires «para que la madre se saque las dudas» pero consideran que el diagnóstico fue bien realizado «y no es bueno», señalaron desde la cartera de salud.

Incluso contaron que cuando la madre solicita la atención, se comunican con ella y le habilitan la atención en el Instituto Cortina sin costo, para que reciba otro diagnóstico.

Viaje

Tras esta situación, este lunes a la noche Jahir junto a su madre Micaela viajaron a Buenos Aires en una ambulancia que dispuso el Ministerio de Salud de La Pampa, para que se pudiera hacer diversos estudios en el Hospital Gutiérrez.

Llegó el martes a Capital Federal a las 7 horas: “los choferes como la enfermera me dejaron en el Hospital Gutiérrez. El turno era a las 8, por ende, debí esperar ahí”.

En el hospital le hicieron cuatro estudios y le informaron que había que hacer uno más, pero se realizaba en otro lugar y salía alrededor de 5.000 pesos: “yo llamé a la enfermera para informarle lo que me habían dicho del otro estudio y que no tenía dinero, entonces me dijo te vamos a buscar y te llevamos a Santa Rosa”, eso fue alrededor de las 11.

Fueron a buscarlos y cuando viajaban e iban a la altura de Luján, Micaela contó que “recibí un llamado de Alejandra que trabaja en la Casa de La Pampa y que nos esperaban para dar el almuerzo”.

“Hasta ese momento yo no sabía que podía comer ahí, entonces la empleada de la Casa de La Pampa, me comenta que debieron habérmelo informado los choferes o la enfermera”.

Continuó contando que “Ahí le conté que habíamos llegado a las 7 y la chica me dijo que pudieron haber venido a desayunar acá, que mi hijo llevaba muchas horas sin haber comido nada. Yo sólo tenía 300 pesos y le compre en la ruta un sándwich”.

“Alejandra me consultó, -¿cómo me había ido?- ahí yo le dije que falta un estudio que no tenía el dinero, entonces ella me contestó -¿pero cómo?, porque la enfermera o el chofer no se contactaron con nosotros o vienen hasta acá y nosotros les decimos que se puede hacer, si hay que quedarse un día más para hacer el otro estudio, acá conseguimos el alojamiento y todo-”.

“Además me dijo que la Casa de La Pampa no estaba tan lejos del hospital, yo no sabía nada, nadie me había explicado nada”.

Relató que después de esto, Alejandra la llama nuevamente: “me dice que le diga a la enfermera si pueden volver para venir a la Casa de La Pampa para que te quedes a dormir y mañana nosotros te llevamos hacer el estudio, yo le comenté a la enfermera, pero al final me trajeron para Santa Rosa. Estoy muy indignada”.

Frente a esta situación señaló que “hable con autoridades de salud por lo que me había pasado, ya que debo viajar porque el estudio que tiene que hacerlo sí o sí. Entonces debo volver a solicitar la derivación a Buenos Aires”.

Hospital

Tras contar lo que había sucedido, la mujer detalló que le dijeron los médicos en el hospital: “la enfermedad de Yahir no tiene cura, nos dijeron que avanzó mucho, nosotros hace un año pedimos la derivación el 16 de enero del año pasado, si a mí me lo derivaban tal vez habrían sido otras las esperanzas”.

“Encontramos que la enfermedad avanzó tanto que no pueden tocar los ojos. Medicamente no se puede hacer nada y también encontraron algo en el cerebro, que se le produjo como una hipertensión y nunca ha sido tratado por eso”.

Detalló que el último estudio “es para hacer un diagnóstico de la enfermedad y poder tratarlo en Santa Rosa para que vaya a la escuela para ciegos y le enseñen el uso del bastón y otras herramientas para cuando pierda la visión”.

