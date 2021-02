Castañeira rechazó la propuesta del oficialismo: “Nada nos sorprende, el tiempo nos da la razón”

Compartir esta noticia:











La concejala de Comunidad Organizada manifestó su rechazo a la propuesta del Ejecutivo municipal para la compra de 28 unidades para el transporte urbano.

“Sin ánimo de obstaculizar la decisión que pretende llevar adelante el Ejecutivo municipal con la compra de colectivos, es necesario tomar las decisiones con la documentación sobre la mesa, se la solicité a mis pares pero no fueron exhibidas por ellos.” Además, la concejala Fabiana Castañiera reiteró su descontento con el modo mediante el cual se realizó la municipalización del servicio de transporte urbano de la ciudad de Santa Rosa.

En su discurso, Castañiera resaltó una serie de observaciones, haciendo hincapié en la improvisación y la falta de planificación. “Nada nos sorprende, hoy queda demostrado lo que dijimos en mayo del año pasado, no sea cosa que la provincia tenga que salir a solventar las decisiones apresuradas del intendente, y el tiempo nos da la razón, no es justo que vecinos de localidades aledañas deban solventar las decisiones políticas sin planificación del ejecutivo municipal, porque es el estado provincial el que termina haciéndose cargo de las inoperancias e imprevisión de aquella decisión tomada por el ejecutivo en abril del año pasado”, sostuvo la edil de Comunidad Organizada.

En ese contexto, destacó que: “la municipalización del transporte urbano de pasajeros, fue realizada de manera improvisada, sin el estudio correspondiente, en forma totalmente apresurada, y sin la planificación necesaria para su correcto funcionamiento, donde, por ejemplo, se podrían haber ido adquiriendo unidades con fondos municipales, que son las herramientas básicas para prestar el servicio.”

A su vez, sostuvo que: “Siempre estuvimos de acuerdo con la municipalización, pero no en la forma descabellada en que fue realizada, sin planificación ni previsión, tanto que ni siquiera habían realizado el convenio correspondiente con la empresa SUBE para el cobro del boleto, además, las unidades estaban en condiciones de mantenimiento muy deficiente y en estado calamitoso. La municipalización fue una presentación política para conseguir un supuesto impacto social, ya que la compleja situación económica del municipio no es de ahora, existía cuando se presentó el proyecto”, indicó Castañiera.

Negligencia e improvisación.

“La decisión fue temeraria, sumado a ello la crisis provocada por la pandemia para proceder a la municipalización y por ende asumir erogaciones y costos muy significativos para el erario público municipal.

Esto, que quisieron presentar como un gran acto político, es frustrante para la ciudadanía pampeana. La negligencia e imprevisión de la política la termina pagando nuevamente el pueblo, ya no solamente los ciudadanos de Santa Rosa, sino todos los habitantes del territorio pampeano, es el Estado Provincial quien se está haciendo cargo de la inoperancia del Ejecutivo municipal, ni más ni menos que con $84.000.000 que pagarán todos nuestros ciudadanos”, agregó.

“El texto enviado por el ejecutivo hace alusión a que se han realizado evaluaciones técnicas, económicas y financieras para afrontar la compra de las nuevas unidades, lo cual no se ha incorporado en la documentación para que sea analizado por el Concejo, ni tampoco se ha puesto a consideración el convenio firmado con la provincia, que no aclara si el municipio debe devolver el dinero o no, esto no figura en ninguna de las cláusulas, y es fundamental que el departamento ejecutivo lo aclare.

Tampoco se comprende por qué el apuro por la compra de los vehículos, cuando el plazo para el uso de los mismos aún se encuentra vigente y es prorrogable hasta el 30 de noviembre de este año. Estas aclaraciones no han sido saldadas, siendo estos puntos prioritarios para tomar decisiones en pos de la comunidad, con fundamento, y no por el apuro para tratar de cubrir una situación que lamentablemente hoy se pone de manifiesto.”- dijo Castañiera.

“La compra de unidades usadas puede traer aparejado un nuevo dolor de cabeza a los usuarios, anhelamos que nuestros vecinos puedan acceder a un servicio de calidad como se merecen”, concluyó la Concejal.

