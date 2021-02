Natalia Sueldo volvió a ocupar su banca: “soy inocente”

Compartir esta noticia:











Luego de que la justicia archivara la causa por supuesta retención indebida de haberes, la concejala oficialista reapareció esta mañana en una sesión del Concejo Deliberante.

El bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano recuperó su conformación original luego de la denuncia que le hizo la auxiliar de bloque, Sandra Cofré, a Natalia Sueldo, por la supuesta retención indebida del 50 % del ingreso como funcionaria.

La justicia archivó la denuncia porque no se pudo probar la acusación. Sueldo se había pedido licencia hasta el 31 de diciembre de 2020. El 27 de diciembre, la justicia falló que no existía el delito por falta de elementos probatorios.

Cofré fue despedida y Sueldo volvió hoy a su banca de concejala. En diálogo con la prensa, Sueldo señaló que la causa en su contra está archivada. “Yo me tomé una licencia para no entorpecer a la justicia y la justicia dictaminó. El equipo de concejales me acompañaron este tiempo”, dijo a Mauro Monteiro, movilero de Radio Kermés. “No fue fácil, pero yo dejé que la justicia actuara y dictaminó que fuera al archvivo”, agregó.

“Esta denuncia me sorprendió. Yo niego lo que ella denunció. No es que esté enojada, pero me sorprendio”, dijo. “Ella no trabajaba en mi casa. No sé qué pudo haber habido”, indicó.

Consultada sobre si tenía conocimiento de un nuevo llamado de la querella de la denunciante pare este lunes, Sueldo dijo no tener conocimiento del tema.

“La decisión de tomarme la licencia fue acordada con el bloque de concejales. También sentí el acompañamiento de concejales de otros “bloques”, agregó.

Consultada sobre si hay una condena social con su caso, Sueldo dijo que no. “No me parece, quienes me conocen, saben que no es así”, dijo.

Ante la pregunta sobre si pertenecía a Convergencia, una de las líneas internas del peronismo, Sueldo explicó que no está en ninguna línea interna. “Hace muchos años que no estoy en Convergencia. Tengo buenos tratos con ellos y estoy allegada a Luciano, no de ahora, desde siempre”, explicó la concejala. “Incluso, si no hubiese sido candidata en la interna, lo íbamos a votar a Luciano, tenemos un gran vínculo”.

Por último, Sueldo dijo que no fue difícil volver a sentarse en su banca. “Soy inocente, sino la justicia hubiese dicho lo contrario”.

Foto: Mauro Monteiro.

