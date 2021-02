Sobreseyeron a Larrañaga: “Estoy muy sorprendida, es no querer ver la realidad”

Compartir esta noticia:











La concejala del FrePam, Claudia Giorgis, criticó la sentencia que tomó el fiscal Juan José Baric, que sobreseyó al exintendente Luis Larrañaga por las obras de cloacas del Butaló: “no tomaron en cuenta todo el material que se aportó y el sufrimiento de los vecinos durante todos estos años”.

Este jueves se conoció que el exjefe comunal de Santa Rosa, Luis Larrañaga, fue sobreseído en la causa por las obras en el Butaló.









La edil Claudia Giorgis, habló con el periodista Daniel Lucchelli, minutos después de que se conociera la noticia: “recién me entere por los medios por lo cual no he tenido acceso a la causa, pero en principio estoy muy sorprendida. Me parece una noticia bastante preocupante por el sufrimiento que han tenido los vecinos de ese barrio”.

Señaló que “me llamó la atención que de acuerdo a lo que dicen los medios es el fiscal Gómez Barbella el que pidió el sobreseimiento, es una falta al conocimiento de la ciudad y el barrio”.

“Es un fiscal que se estaba yendo y toma esta medida, como si no hubiese visto lo que vivieron los vecinos del barrio. No tomaron en cuenta todo el material que se aportó, que son todas las fotografías que los vecinos mismos sufrieron durante todos estos años”.

Cabe destacar que el pedido de sobreseimiento fue realizado por el fiscal, Leonel Gómez Barbella y fue una de sus últimas acciones antes de que asumiera la fiscal titular Iara Silvestre.

Indicó que “no se entiende, si estaba bien la obra, porque el gobernador Carlos Verna dijo acá está el financiamiento para hacer esta obra nuevamente, lo cual significó volver a hacerla para que así los vecinos no siguieran sufriendo”.

Continuó indicando que el pedido del fiscal: “es no querer ver la realidad. Espero que aun con este fallo haya quedado por lo menos un ejemplo de que estas cosas no tienen que volver a ocurrir, independientemente de lo que un fiscal haya valorado o no, creo que el mensaje tendría que ser nunca más este tipo de prácticas en las obras publicas que la arruinan la vida a la gente”.

Precisó que un grupo de vecinos del barrio estaba evaluando tomar medidas por “el tema de los daños y perjuicios, una cosa es que un juez diga que no hubo delito y la otra cuestión es los problemas que le han causado a los vecinos, y ver de qué manera pueden tener su resarcimiento”.

