Sobreseyeron al profesor y militante peronista, Anibal Prina

El docente universitario estuvo detenido todo un fin de semana acusado de arrojar huevos a la comitiva presidencial cuando el entonces presidente Mauricio Macri visitó Santa Rosa el 12 de octubre de 2017.

El profesor universitario y militante peronista fue sobreseído por el juez Marco Aguerrido del delito de “daño en concurso ideal con intimidación pública” cuando la comitiva presidencial fue escrachada en la rotonda del avión de Santa Rosa.

En el momento en que fue liberado, el 18 de octubre de 2017, Prina agradeció el apoyo de la militancia y de la prensa y denunció que “hubo una actitud de la ministra de Seguridad, que apenas me detuvieron, ya sacó un Twitter con mi foto, lo cual habla de una falta de ética profesional en cuanto al cargo que ocupa”.

“Yo dije, en una alocución que hice en una marcha por Santiago Maldonado, que vivimos en una democracia vigilada. Nos han hackeado las redes sociales personales, nos han investigado y nos están investigando a todos”, indicó. “Somos todos sospechosos prima facie”, agregó.

Ese día dijo que no se arrepentía de su militancia y aclaró que “yo de los huevezos no me voy a hacer cargo”

Consideró que su detención era una señal “política, era el rigor para que sepan los demás, el amedrentamiento. Miren lo que pasa. Tiren un huevo, ya van a ver. Puteen al presidente y va a pasar esto. Creo que esto forma parte de una estructura política de este gobierno de criminalizar la protesta social”.

El fallo de Aguerrido.

RESUELVO:

DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en la causa N°17032/2017/TO1/3, por haberse cumplido los requisitos exigidos por el artículo 76 ter, cuarto párrafo, del Código Penal y DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de Aníbal PRINA (…) por el hecho por el cual fuera investigado.

