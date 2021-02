Para Torroba, la UCR debe profundizar su alianza con Propuesta Federal y sumar a otros partidos

Compartir esta noticia:











El legislador de la UCR dijo que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo “un ajuste fenomenal” y llamó a profundizar la alianza con Propuesta Federal. “La presión tributaria es insostenible y no acompaña los procesos de inversión”.

El diputado provincial de la UCR, Francisco Torroba, afirmó la necesidad de que la UCR profundice su alianza con Propuesta Federal, de cara a los comicios de octubre de 2021.

Si bien aclaró que es una opinión personal, Torroba señaló que se debería ampliar la coalición opositora. “Es una opinión personal. El partido funciona orgánicamente, tiene una convención que es la que va a decidir”, dijo en declaraciones televisivas.

Además hay que hacer un análisis de cómo funcionó Junto por el Cambio, donde el radicalismo tuvo poco nivel de participación en la formulación de políticas”, evaluó al canal Somos La Pampa. “Yo creo que es necesario que cada distrito tome esta decisión, que no sea a nivel nacional la decisión y que, desde mi punto de vista, debería ser mucho más amplia”, agregó el legislador.

“Esta coalición debería sustentarse en un Programa de Gobierno y no en una coalición electoral, no decir llegamos y luego cada uno sigue su camino. Esta es mi opinión”, enfatizó Torroba.

En este sentido, señaló que “lo primero que hay que hacer, es elaborar un plan de gobierno y quienes es adhieran a ese programa de gobierno, se pueden sumar. Quienes no adhieran, no se sumarían. Para ello, hay que definir el rol del Banco de La Pampa en la provincia, el papel del Estado, para darle más competitividad al sector privad. La Pampa, desde el año 2008 viene perdiendo entre los privados, en relación al sector público. Ver cómo revertir eso: fíjense lo que sucede en este momento, llegaron las patentes y hay aumentos que oscilan del 50 al 100%, una barbaridad. ¿Y cuánto subieron los salarios, un 24%. Estamos llegando a niveles de presión tributaria insostenibles y que no acompañan un proceso de inversión”.

“Además, aumentaron las tarifas, las naftas y combustibles y los salarios estancados. Estamos viviendo un ajuste fenomenal, que es una continuación del ajuste que dio Macri, del 2018 al 2020. Y no veo un rebote importante. La economía se ha intensificado de forma escueta. Estamos en un 2021, año electoral y 2022, sumamente complicados”, afirmó Torroba.

Para el legislador de la UCR, hay que ir por encima de todos estos intereses. “Argentina, por la coyuntura que atraviesa, necesitaría un gobierno de unidad nacional. Acaba de venir el ministro de Economía a la Universidad y coincidimos en el diagnóstico. El déficit no se puede sostener en el tiempo, porque se afronta con emisión monetaria o deuda externa en dólares”.

“Además, la Argentina exporta poco y hay que profundizar el federalismo. Compartimos todo con el ministro, pero no expresó cómo va a hacer esto: cómo resolverá la inflación, el déficit fiscal o exportar más. Yo no sé si el ministro no tiene un plan, lo cual es muy grave o tiene un plan y no tiene el respaldo político para expresarlo. Pienso que hoy soy los temas que deberían estar en debate”, enfatizó Torroba.

