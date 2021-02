Elecciones: “La Cantera Popular va a presentar un candidato”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, Agustina García, le adelantó a Plan B que para las próximas elecciones presentarán un candidato o candidata que representará a la Cantera Popular. Señaló que todavía no definen el nombre, ni tampoco si irá como diputado o senador.

Este año se realizan las elecciones donde en La Pampa se renuevan tres bancas en el Senado (los peronistas Daniel Lovera y Norma Durango y el radical Juan Carlos Marino) y tres en Diputados (Ariel Rauschenberger, Melina Delú del oficialismo y el macrista Martín Maquieyra).









Desde la oposición se ha conocido que los diputados provinciales Francisco Torroba de la UCR y Martín Ardohain de Propuesta Federal, manifestaron la necesidad de que la oposición debe ir unida y profundizar su alianza.

Al ser consultada la legisladora Agustina García, sobre las opiniones de sus pares, señaló que “recuerdo una foto de hace algunos meses donde se sentaron Frigerio, Larreta, Lousteau y Stolbizer y me parece que esa es la foto de Juntos por el Cambio para el 2023 y creo que este es el camino que se debe recorrer en la provincia”.

Igualmente destacó que para conformar una alianza: “hay que limar algunas asperezas y empezar a dialogar, ver en qué coincidimos y así ser una fórmula que gobierne el 2023, no solamente en lo nacional sino también en lo provincial. Sin duda es una herramienta totalmente válida para la UCR, pero no hay que olvidar que no es una decisión nuestra, sino la debe tomar la Convención”.

-Aunque en cada elección, parece más un acuerdo electoral, por ejemplo, ustedes ahora en la Cámara están separados en dos bloques

-Eso es lo que quiero decir con que hay que limar algunas cuestiones. Me parece que Cambiemos fue una alianza electoral y se vio reflejado en el gobierno de Mauricio Macri y ese es uno de los errores que debemos subsanar. Juntos por el Cambio debe ser una alianza de gobierno y no electoral. La realidad es que llegar junto a las elecciones y después trabajar por separado no sirve, hay que sumar entre todos para armar una opción viable para el 2023.

-¿Cómo espacio político presentarán un candidato”

-Sí, me parece que sin duda el espacio va a tener un lugar en la lista de candidatos y recordemos que la Cantera Popular es el espacio que trabaja con Martin Lousteau. Todavía no hemos definido nombres, pero nos vamos a presentar.

-¿Cuál es tu posición sobre las PASO?

-Sin duda hay varios que han opinado del tema, creo que las PASO es una herramienta democrática y vinieron a darnos más democracia en la Argentina. Da la posibilidad a cada uno de los candidatos a presentarse en las elecciones. Sin duda me parece que suspenderlas es un retroceso en materia democrática. Obviamente creo que se tiene que realizar respetándolos los protocolos, como sucedió en la elección de Río Cuarto para que no se produzcan contagios.

