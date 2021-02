Causa de espionaje ilegal: “Espero que la justicia resuelva de manera ecuánime”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Espartaco Marín, se refirió a que este viernes el exagente de Inteligencia Andrés Bertolini, prestará declaración en el marco de la causa judicial por espionaje ilegal: “será interesante escuchar su declaración para saber quiénes fueron los que llamaban para armar esta causa a días de las elecciones”.

Este viernes el exagente de Inteligencia Andrés Bertolini, prestará declaración en el juzgado de Lomas de Zamora en el marco de la causa judicial que busca esclarecer el presunto armado de espionaje ilegal durante la gestión presidencial de Mauricio Macri .









Cabe destacar que en la Cámara Bicameral del Congreso, Bertolini ya declaró que durante la presidencia de Macri se armó un “carpertazo” en la AFI, la cual derivó en una operación judicial y de prensa contra el diputado provincial Espartaco Marín.

El legislador habló con el periodista Daniel Lucchelli y recordó que “en la primera conferencia (cuando se dio a conocer sobre la investigación) dije que era una operación política, mientras en la segunda conferencia lo confirmó la justicia”.

Destacó que incluso: “lo confirman los propios espías de inteligencia de la AFI en las declaraciones que hicieron en el Congreso y en esta oportunidad lo va hacer frente a la justicia, este agente que confirmó que había sido una operación política en mi contra”.

“Será interesante escuchar su declaración para saber quiénes fueron los que llamaban para apresurar o armar esta causa para después armar la operación de prensa que se hizo en La Pampa a días de las elecciones”.

-Lo importante seria saber quién dio la orden que lo perjudico a usted y a otro grupo de personas. ¿quién cree usted que lo quiso sacar de la carrera política?

-Sería imprudente de mi parte hacer declaraciones sin tener las certezas, yo creo que para eso está el Poder Judicial, para eso están las declaraciones que harán ahora los espías y luego harán quienes fueron la cúpula de la AFI que seguramente entre sus funciones era avanzar en investigaciones o inventar causas como en el caso mío. Esperemos que lo sentencie la justicia

-Igualmente habrá escuchado rumores

-Sí, al cabo de estos dos años he escuchado comentarios y off de récords de distintos actores, pero si yo pido responsabilidad en la justicia para que investigue, mal haría yo con prejuzgar a quien pudo estar interesado en armarme la causa. Lo que está pasando me da tranquilidad, siempre la tuve, pero esto confirma mi tranquilidad, porque en aquel momento habían algunos medios de prensa que hasta último momento especularon conque esto podía tener algún vicio de veracidad.

-¿Irá legalmente contra los medios de comunicación?

-Yo no englobo, también seria una irresponsabilidad de mi parte decir que todos los medios de comunicación. Hubo algunos actores no se si medios de comunicación o periodistas en lo particular que claramente tenían un interés creado en esto. Creo que hubo unos periodistas que por tener una primicia se pudieron haber equivocado, obviamente considerando la buena fe, pero también pudo haber un medio de comunicación o algún periodista en particular que lo hizo con mala fe y eso será para tomar otra instancia.

“Hoy la instancia es en contra de una causa marco que es de espionaje ilegal, donde se determina responsabilidades de los actores de inteligencia que participaron en el armado de causas en todo el país y una de las causas es la que me corresponde. Después será otra instancia, particular de responsabilidad, pero se evaluará en su momento.

-¿Se ha preguntado por qué se la armaron la causa contra usted?

-El momento en que se armó fue el 2016 justo habíamos ganado la elección en la provincia, y había una competencia directa e indirecta con otros partidos políticos y se instaló una delegación de la AFI en La Pampa en miras de investigar grandes operaciones de narcolavado, desconociendo lo que es la provincia o tratando de pensar que era otro lugar, y después la investigación se dio a conocer previo a una elección nacional. Pero si me preguntas porque me eligieron a mí yo puedo tener aseveraciones, pero serían muy subjetivas, habría que preguntarles a quien lo armó.

-¿Cree que saldrá a la luz todo?

-Yo confió, por eso me asesore con uno de los mejores abogados del país, Alberto Beraldi, que sé que va a trabajar con mucha seriedad y profundizando la investigación en cuanto a la acusación. Luego confió también en el Poder Judicial y ojala no pase a los Tribunales de Comodoro Py porque veo que hay mucha presión de los demandados, veo tanta insistencia que me da a sospechar. Al final espero que la justicia resuelva de manera ecuánime.

