A un mes de la inundación exigen soluciones: “llueve en Santa Rosa y tenemos miedo”

Vecinos y vecinas de los barrios Malvinas Argentinas, Villa Germinal y Villa Elisa realizarán este miércoles una protesta en el cuenco de Farinatti y Juan Vaira. Criticaron a las gestiones municipales que no han resuelto sus problemas, que se ven agravados con las precipitaciones.

Vecinos y vecinas de los barrios Malvinas Argentinas, Villa Germinal y Villa Elisa de Santa Rosa exigen soluciones a problemas que datan de largos años, cada vez que llueve en la capital pampeana.

A un mes de la última inundación, donde llovió 87 milímetros y entraron más de 15 centímetros de agua en sus domicilios, repasaron los inconvenientes que vienen atravesando y en este marco, convocaron a sumarse a una protesta que se realizará hoy a las 20 horas en el cuenco de Farinatti y Juan Vaira del barrio Malvinas, para hacer visibles una demanda de largos años.

Recordaron que hace “casi cuatro años de las inundaciones ocurridas en 2017 en el que llovió casi de 300 mm. en tres días y en nuestros domicilios entraron más de 50 cm. de agua”.

También recordaron que faltan días para que se cumplan los once años de las inundaciones ocurridas en marzo de 2010 donde llovieron alrededor de 300 mm. y sus hogares se inundaron con 50 cm. de agua y líquidos cloacales.

“En este tiempo transcurrido, hemos tenido distintas respuestas algunas han sido clasistas como en el gobierno anterior (de Leandro Altolaguirre)culpándonos de pobres, carenciados que compramos y construimos en terrenos baratos. Cabe aclarar que compramos en loteos autorizados por el municipio y la provincia, donde construimos con planos aprobados por la municipalidad de Santa Rosa, mas precisamente por el departamento de obras particulares, bajo la normativa que nos rige en nuestra ciudad que es el código de edificación y urbanístico de la ciudad”.

“Eso nos permitió alcanzar el sueño de una casa propia y con ello el derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional a una vivienda digna que hoy lamentamos decir no lo es, no por nuestra voluntad claro está”.

También criticaron al intendente Luciano di Nápoli: “Dice ser nacional y popular, esta en ese lugar gracias al Frente de Todos, donde en su plataforma electoral levantó la bandera de políticas de desarrollo urbano. Hoy hace oídos sordos a nuestros reclamos y no da ninguna respuesta. Sigue vulnerándonos, ninguneándonos y tratándonos como ciudadanos de tercera”, cuestionaron.

“En Santa Rosa llueve y tenemos miedo. Se puede vivir así? Crecimos como pampeanos agradeciendo para que llueva, hoy rezamos para que no suceda, para no seguir perdiendo nuestras pertenencias, nuestros bienes, para preservar nuestra integridad y no salir de nuestras casas en un bote con angustia, miedo por nuestra seguridad y la de nuestros hijos e hijas, nuestros adultos mayores, vecinos y vecinas con discapacidad”, afirmaron en un documento enviado a Plan B.

“Cómo salida a esta problemática no queremos un bote como respuesta, hicimos uso de nuestros derechos políticos y votamos, es un vote con V y no vamos a darnos por vencidos. Hoy preocupados más que nunca por nuestros derechos personales, patrimoniales, por nuestra integridad, y seguridad en un contexto mundial de emergencia sanitaria, no podemos dejar de preocuparnos ni dejar de ocuparnos”, señalaron.

“Hemos aprendido, estudiado temas referidos a ingeniería, impacto ambiental, urbanización y hoy de emergencia sanitaria por la situación de incertidumbre que nos toca vivir en contexto de pandemia. Incertidumbre que en nuestro caso es agravada por la no respuesta del Estado. Claro está ejercemos ciudadanía y sostenemos que es el Estado municipal y provincial quien debe obligatoriamente por la responsabilidad que asume darnos respuestas reales y concretas”.

“Nos urge una pregunta. Es por vía judicial que tenemos que hacer valer nuestros derechos vulnerados? Esperemos que sea el Ejecutivo quien responda celebrar una provincia, una ciudad capital inclusiva con todas y todos adentro. No vamos a abandonar la lucha por un lugar mejor. Lo tienen que saber. Por ello los 10 de cada mes vamos visibilizar nuestra problemática, hasta tener respuesta”, indicaron las y los vecinos.

En este sentido, afirmaron que “el mes que viene vamos a conmemorar los 4 años de la inundación de 2017, pero hoy a las 20 horas, si no llueve, los esperamos en el cuenco de Farinatti y Juan Vaira barrio Malvinas, para hacer visibles nuestra demanda de vivir con dignidad”, cierra la convocatoria.

