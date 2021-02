Educación y reclamo por titularizaciones: “no se alteran los puestos de trabajo”

Compartir esta noticia:











Desde el Ministerio de Educación de La Pampa resaltaron el proceso actual de titularizaciones en el secundario. Destacaron el sistema informático “Voz por Vos” como registro de datos de estudiantes y docentes de las instituciones educativas de gestión estatal y privada.

La Subsecretaria de Educación, Marcela Feurschvenger, se refierió al reclamo de docentes autoconvocados que reclamaron por la titularización de horas cátedras en colegios secundarios.

“Nosotros titularizamos cargos en todos los niveles del sistema, no titularizamos horas horas en el nivel secundario, pero sí fue de público conocimiento el por qué”, explicó.

“Hay un artículo del Estatuto del Trabajador de la Educación, donde establece que es una atribución del Poder Ejecutivo afectar vacantes. Nosotros creemos que el nivel secundario en el año 2020, en ese contexto de pandemia, atravesó una situación muy particular para bien”, explicó en declaraciones televisivas.

En ese sentido, Feurschvenger destacó que se realizaron agrupamientos, trabajos por proyectos y parejas pedagógicas. “Por eso creemos que debemos evaluar ese proceso y titularizar horas en el contexto actual de horas particulares, fragmenta el sistema e inhabilita la posibilidad de mayor concentración horaria docente. Es por eso dijimos, en un avance que tiene la escuela secundaria al trabajar de esta manera, nos tenemos que permitir un año de análisis y de repensar esa organización de las horas en el secundario”.

“Por eso, han dado horas, pero sí cargos de auxiliares docentes, de asesores pedagógicos, coordinadores de cursos a nivel secundario. Está todo para titularizar y es público, está publicado en la página del Ministerio, junto a cargos de maestros, de maestros de nivel inicial y primario. Hay un buen número de vacantes a titularizar”, dijo al canal “Somos La Pampa”.

“También este es un proceso casi único en el país, donde la mayoría de las provincias optaron por dar continuidad y nosotros generamos todo un sistema que hoy comienza, virtual de designación virtual, a través del sistema ‘Voz por vos’. Estamos muy contentos en lo que pudimos desarrollar y es un gran avance para el Ministerio, avanzar en este tipo de titularizaciones”, resaltó Feurschvenger.

Consultada sobre si esta decisión afecta la estabilidad laboral de las y los docentes, Feurschvenger explicó que “el que tenía sus horas interinas, continúan. No se toca nada. Y el que tiene título docente, no puede ser desplazado. En el caso del suplente, funcional, que también tiene título. Luego vendrá el movimiento de interinatos y suplencias, que será posterior a esta titularización, que se dará sobre fin de mes. No se alteran en absoluto los puestos de trabajo”.

“Obviamente, la titularización, otorga la estabilidad definitiva. Hay un gran pedido de años, de repensar la organización del nivel secundario y este Ministerio avanzó, por acuerdos paritarios en titularización de grupos de horas. Pero, también hay fragmentación, que es necesario abordar”, cerró.

