“No voy a bajar los brazos hasta poder encontrar el cuerpo”

Julia Ferreyra, madre de Andrea López, participó junto al colectivo Todos Somos Andrea de la intervención con velas para recordar la ausencia de su hija.

Este miércoles 10 de febrero se cumplieron 17 años del femicidio y la desaparición de Andrea López.









Desde el colectivo Todos Somos Andrea junto a familiares y a la militancia feminista hicieron una intervención con velas en los jardines de Casa de Gobierno, frente a la rotonda del Centro Cívico, para recordar la ausencia de Andrea y exigir la búsqueda activa de sus restos.

Julia Ferreyra habló con el periodista Daniel Lucchelli destacando que “estoy agradecida del colectivo que siempre se están acordando de Andrea y que no la han olvidado. Siempre están pataleando y gritando por mi hija”.

Resaltó que espera que “la justicia encuentre el cuerpo de Andrea para hacer un duelo y cerrar este caso. Tantos años y no han encontrado nada, eso me angustia mucho. Se que el dolor no me lo van a cerrar con nada en el mundo, pero me gustaría que ella estuviese en un lugar para poder llevarle una flor y expresar todo mi dolor”.

-Siempre dijiste de darle una cristiana sepultura para que descanse en paz

-Claro que sí, porque hasta los animales son enterrados. Mi hija lo merece, no era una persona perversa ni mala para que se merezca todas estas cosas. Lo que me mantiene en pie, es poder cerrar este círculo de dolor que tenemos toda la familia.

-¿Qué opinas de que el Gobierno de La Pampa anunció el aumento por la recompensa a quien brinde datos concretos que den con los restos de Andrea López?

-Yo agradezco este aumento por la recompensa. Debe haber gente que sabe donde está, que lo haga por el dinero o de forma anónima, pero que informe.

-¿Crees que alguien sabe dónde está el cuerpo y se está callando la boca?

-Sí, desde un principio lo dije. Yo no siento odio hacia nadie yo digo que hay un Dios y estoy sufriendo. Espero que nadie más sufra la perdida de una hija, ni tampoco no poder tener el cuerpo ya que es muy doloroso.

-¿Qué le dirías a Purreta?

-Que si es un ser humano como todos que me diga que hizo con el cuerpo de mi hija o por lo menos si lo quiere al hijo que le diga dónde está su madre, así le puede dar un entierro a su mamá.

-¿Qué edad tiene tu nieto?

-21 años.

-¿Cómo se llama?

-Carlos Emanuel López, se llama así porque se cambió el apellido.

-Si pudieras hablar con Andrea, ¿qué le dirías?

-Que es el vacío más grande que tengo en mi corazón y no se reemplaza por nada en el mundo. Se que estoy acompañada por ella, es la que me da fuerza, ya que tengo otros hijos, nietos y bisnietos y tengo que estar en pie por ellos, y también, llegar a lograr encontrar su cuerpo. No voy a bajar los brazos hasta poder encontrar el cuerpo.

Finalmente se refirió a la joven Úrsula Bahillo que fue asesinada presuntamente por su exnovio policía en la ciudad bonaerense de Rojas. Lo había denunciado anteriormente: “recién mataron a una chica y la justicia no entiende que los tiene que meter presos desde un primer momento. No darle ninguna oportunidad de que estén libre”, y comparó que “mi hija Andrea, estaría viva si lo hubiesen detenido antes. Nunca estuvo preso Purreta por nada, ni tampoco le hicieron un llamado de advertencia”.

