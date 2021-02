Retenciones: “El gobierno nacional está otra vez dividiendo a la sociedad entre campo y ciudad”

Compartir esta noticia:











Para el diputado de Propuesta Federal, el gobierno de Alberto Fernández está muy preocupado por la situación actual. Pidió no repetir errores del pasado y lamentó la propuesta para subir las retenciones.

El legislador provincial de Propuesta Federal, Martín Ardohain, opinó sobre la reunión entre el Presidente y la Mesa de Enlace, en el marco de una probable suba de retenciones y dijo que el gobierno nacional no debe incurrir en los errores del pasado.

Ardohain opinó que el gobierno es necesario revisar el gasto público y defender las instituciones. Volvió a convocar a la unidad de la oposición, de cara a los comicios de octubre.

“Nosotros desde el primer momento lo que proponíamos era una baja de impuestos y hoy que el Gobierno Nacional sigue insistiendo en aumentar los impuestos y no revisar los gastos, es muy preocupante”, dijo a Plan B.

“Por otro lado, el presidente Fernández fue muy crítico del gobierno de Cristina en el conflicto del 2008 y llevaron a la Argentina a un conflicto que no sabíamos cómo terminaba y hoy le toca a él repetir los mismos errores”, agregó.

“Acá no se ve un horizonte, unas reglas claras, como las que dio Ziliotto, aunque no estábamos totalmente conformes, de una baja impositiva. Son señales que en vez de apoyar al sector productivo, el gobierno nacional vuelve a repetir errores que no dieron resultados. Lo vemos muy mal, muy preocupados, manifestó ante la posible suba de retenciones.

En lo que respecta a la qué decidirá la dirigencia agropecuaria, Ardohain opinó que seguirán unida. “Lamentablemente se vuelve a plantear la dicotomía sociedad campo o campo, empleado público. Así no se sale adelante, esa receta no dio resultados en el 2008 y no dará resultados ahora”.

“Nosotros insistimos en revisar el gasto público, dejar de emitir, empezar a controlar la inflación, porque intentar bajar los costos o el precio de los productos en Argentina, aumentando los impuestos es algo incoherente. No coincidimos para nada”, dijo el legislador provincial de Propuesta Federal.

En referencia a los formadores de precios, Ardohain dijo que “el productor lo vende a $150 y en las carnicerías llega a 300. Claramente, el productor no es formador del costo. Hay muchas variables: servicios, alquiler, mano de obra, impuestos, pero no es el productor. Lo que veo es que el Gobierno Nacional otra vez está dividiendo a la sociedad, entre campo y ciudad o el que produce y no produce”.

“Esto ya lo vivimos en el 2008 y llegamos a un grado de violencia, con agresiones verbales de los dos lados. Habiendo esos antecedentes y encima amenazando, como dijo el Presidente, que si el campo no se acomoda, no quedará otra que aumentar las retenciones, veo esto con mucha preocupación que no hayamos aprendido de los errores”, dijo Ardohain.

En referencia al proceso electoral en La Pampa y la alianza estratégica con la UCR, Ardohain sostuvo que “el camino, si queremos cambiar el gobierno nacional y defender los valores, como la propiedad privada o la libertad de prensa, es que la oposición esté a la altura de las circunstancias. Para mí debe estar unida con los mejores candidatos y darle al electorado, una posibilidad de elegir. Después la sociedad elige libremente, si la convencemos nos acompañará y si no, seguiremos este camino que estamos transitando que, claramente a nosotros no nos conforma”

“Ellos (por el gobierno nacional) ganaron las elecciones con muchas promesas y el gobierno nacional está muy preocupado por las elecciones. Los números no le dan. Es responsabilidad de la oposición, para lograr una oposición unida, con los mejores candidatos y ver si podemos ser una opción más de gobierno”, cerró Ardohain.

