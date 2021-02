“Se exacerban un poco los ánimos porque se acerca la interna”

Compartir esta noticia:











El presidente del Comité Provincia de la UCR, Julio “Tito” Pechín, dialogó con Plan B Noticias y reconoció que hay un sector interno dentro del radicalismo “agitando las aguas” para la renovación de autoridades. Dijo que personalmente no está de acuerdo con una alianza con el PRO.

El titular del Comité Provincia se refirió a la polémica que se ha generado en estos últimos días por su mandato prorrogado: “ni bien nos autorice la justicia vamos a hacer el llamado, la reunión de la semana que viene es para ese tema”.









Lamentó que “a veces se exacerba un poco los ánimos porque se acerca la interna. Creo que los radicales como los argentinos tenemos que aprender a querernos y respetarnos un poco más, yo no me enojo con alguien que me reclame algo, no tengo ningún problema que me critiquen, pero parece que hay un sector interno agitando las aguas, está bien, pero no comparto el método, las cosas hay que resumirlas para adentro no para afuera”.

-¿Volverás a presentarte como candidato a presidente del Comité?

-Hemos analizado este tema seriamente con el grupo que conformamos y probablemente nos presentemos de nuevo por la presidencia. Igualmente tenemos que seguir hablando con el grupo, pero ahora esa es la idea que tenemos.

-En estas horas también salió el rumor de una posible candidatura tuya a diputado o senador

-Es parte de lo mismo, haré lo que decida el grupo, para mi es un cambio de vida muy importante, pero bueno llevo 37 años de militancia y nunca fui candidato a nada y tal vez esta sea la oportunidad. Es una decisión que pasa por el grupo y no pasa por mí.

-También empiezan a salir posibles nombres de otros candidatos

-Me parece perfecto el radicalismo es un partido horizontal, donde todos tenemos derechos a presentarnos. Juan Carlos Marino que a lo mejor quiere repetir, esta Daniel Kroneberger que quiere ir otra vez, veía también una encuesta que gano el “Poli” Altolaguirre, la verdad todos tienen derechos a participar, habla de la pluralidad del partido.

-¿Qué opinas de las PASO?

-El 2019 hubo tres proyectos que se presentaron para sacar las PASO, personalmente creo que deberían sacarla, pero a seis meses de una elección no es serio sacarla ni cambiar las reglas sobre la marcha. También leí la posición de los chicos de la Cantera y la respetó, pero al final es una situación que se definirá en el Congreso.

-¿La UCR debe ir en alianza en esta elección con el PRO?

-Nosotros tenemos una situación interna que resolver y creo que el PRO también. Ya tenemos una experiencia muy mala el 2017 cuando sacamos el 63% de los votos y ellos con menos se quedaron con la diputación. Nosotros fuimos divididos, me parece que debemos buscar la manera de no caer en el mismo error. Todos queremos votar libremente no condicionados a una alianza. Al final esto llevará a una discusión interna si habrá o no alianza.

