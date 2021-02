“Grave preocupación” del Gobierno por la operación de un submarino de EEUU en el Atlántico Sur

«La presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», se señaló en un texto difundido este viernes.

El gobierno nacional expresó este viernes su “grave preocupación” por la navegación en el Atlántico Sur del submarino estadounidense USS Greeneville, recordó que “portar y emplear armamentos nucleares” en esa área contradice resoluciones de Naciones Unidas en la materia y exhortó a que se respete la región como «zona de paz y cooperación».

A través de un comunicado, la Cancillería expresó su “grave preocupación por una información surgida de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (Comsublant) por la cual se señala que recientemente operaron con apoyo británico en el Atlántico Sur, `demostrando el alcance global de ambas naciones´”.

