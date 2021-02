Aparecieron carteles y el MoFePa puso en duda su alianza con Cambiemos

Compartir esta noticia:











“Ante mezquindades políticas no nos sirve participar en esta alianza”, señalaron desde el Movimiento Federalista Pampeano.

El Movimiento Federalista Pampeano criticó la aparición de carteles que postularían a Martín Ardohain, de Propuesta Federal, como candidato a diputado nacional.

A través de las redes sociales, señalaron que “en un año electoral muy difícil, donde debemos aliarnos para dar respuesta al presente, con determinados objetivos en beneficio de la sociedad y del bien común. Pero si se desvirtúa la alianza y a través de ella se orienta hacia intereses personales o grupal, no le sirve a la sociedad y no nos interesa como partido”.

“Siempre hay grupos que quieren sacar ventaja posicionándose frente a los demás, esto es malo para los entendimiento y el debate sobre como nos presentaremos en elecciones. Pensábamos que en época de pandemia y con la situación económica provincial y nacional no había lugar para estas mezquindades políticas, que las cosas iban a ser distintas entre los partidos aliados de la oposición”, criticaron.

“Pensamos que íbamos a entrar en un debate que busque hacer una oposición fuerte, constructiva, de control de actos de gobierno, que de el marco necesario para lograr entendimientos y la base para romper con el feudalismo peronista. Debate para conseguir el triunfo de una politica distinta, sin roscas, sin dedos, sin líder único. viendo no solo para estas legislativas sino preparándonos para el 2023”, cuestionaron.

“Debemos hacernos cargos de los errores que tenemos como oposición y así buscar que le conviene a la sociedad. Volvemos a equivocarnos, no se debate, no se empieza por las ideas que tenemos, sino por la oportunidad de seguir en el poder, en repetir cargos . Los oportunistas se adelantan fuera de toda necesidad, de todo requerimiento, nada más que por un interés personal o del grupo. Lo hacen porque creen que largar la candidatura es oportuno para negociar, para instalarse primero o para luego bajarse como figuritas de recambios. Vamos por mal camino no dando ninguna solución a la alianza ni a la ciudadanía”, señalaron.

“Las alianzas electorales traen un costo de perdidas de identidad partidaria, que se paga en función de aunar esfuerzo para cumplir objetivos. Si esos objetivos son personales, y no sirve al statu quo, si no hay interés real de debatir que queremos como sociedad y como intentamos lograrlo, no nos sirve participar de esa alianza.¡El que avisa no traiciona!”, cierra el posteo.

