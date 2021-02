Preocupación por las salidas del militar que quemó la casa de su expareja: “Tenemos mucho miedo”

Compartir esta noticia:











Ante las posibles salidas transitorias de Brian Ezequiel Carra, quién en 2018 recibió una pena de 5 años de cárcel por prender fuego a la casa de su expareja, con la mujer y uno de sus hijos adentro, piden que no tenga ningún beneficio.

En diciembre del 2017 en una casa de Villa Santillán donde vivían dos mujeres, la más joven, madre de tres niños, sufrió un incendio intencional por parte de la expareja un militar Brian Ezequiel Carra.









Minutos antes Carra estuvo en el lugar donde discutieron, de acuerdo a uno de los vecinos que dijo oír gritos y después Carra volvió provocando el incendio en la vivienda. El hombre fue condenado en el 2018 a cinco años por ese delito.

Esta semana le informaron a la expareja, Micaela Cuta, que “me avisaron de que le podían dar la transitoria y tenemos mucho miedo de que salga. Ni siquiera me informaron si me iban a dar un botón antipánico o iba a tener una medida de restricción. Aunque eso no me importa, no quiero que salga”.

Cuta contó que hace un tiempo presentó una denuncia en la Seccional Primera porque el militar le habría escrito amenazándola: “todavía no me llama nadie de fiscalía, como puede ser que me amenace desde dentro de la prisión”.

También relató que presentó otra denuncia en contra del militar: “con mi abogado hemos pedido que se le enjuicie por abuso en contra de mi hijo, pero me han dado distintas excusas y no ha prosperado eso porque no quisieron hacer la pericia de Cámara Gesell”.

Cabe recordar que el fiscal Cristian Casais tomó la determinación de archivar la causa contra el militar por supuesto abuso sexual.

Sobre el día del incendio indicó que “Mi hijo estuvo ese día del incendio y sufrió secuelas a causa del siniestro. Hace poco empezó a salir de nuevo a la calle y ahora con esto va a volver a sufrir. Además, sufre una enfermedad donde está perdiendo la vista y está relacionado con el sistema nervioso y esto lo va a empeorar. No tiene porque pasar esto”.

“La verdad tenemos mucho miedo. Estamos aterrados y nadie no da seguridad. Me ha amenazado con que me iba a morir”.

Finalmente expresó: “pienso y digo porque tanta injusticia. Porque yo y mis hijos debemos vivir esto. Antes de que me quemará la casa hice más de 30 denuncias e igual intentó matarnos, porque ahora no lo va a volver hacer cuando salga”.

