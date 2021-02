Espartaco Marín:“A los compañeros no se los niega ni se los juzga, aún con diferencias y contradicciones”

Compartir esta noticia:











Espartaco Marín se refirió a la muerte del ex presidente Carlos Menem. Su padre, reivindicó las obras de infraestructuras realizadas durante la década del 90 en La Pampa.

Desde que se conoció la muerte del ex presidente Carlos Menem, desde el justicialismo enviaron las condolencias a sus familiares. Uno de ellos fue el diputado provincial del PJ, Espartaco Marín, quien señaló: “A los compañeros no se los niega ni se los juzga, aún con diferencias y contradicciones”

A los compañeros no se los niega ni se los juzga, aún con diferencias y contradicciones. Que en Paz descanses compañero Carlos Saul Menem. Mis condolencias a su familia y amigos/as. Publicado por Espartaco Marin en Domingo, 14 de febrero de 2021

Que en Paz descanses compañero Carlos Saul Menem. Mis condolencias a su familia y amigos/as.”, dijo Espartaco , al tiempo que compartió una entrevista del ex gobernador Hugo Marín, quien resaltó las obras realizadas en La Pampa durante el menemismo.

La opinión del ex gobernador Marín

Marín se mostró dolido por el fallecimiento del ex presidente. Dijo que el 90% de las obras que hoy tiene La Pampa fueron gracias a Menem. “Si no decime qué obra grande se hizo después. Ninguna”. Señaló cierta hipocresía que hay alrededor de su figura: “Que sea más importante hacer discursos, de acuerdo… pero yo creo más importante es hacer obras”. Y especuló que con el tiempo “quizá haya más objetividad” para analizar los 90, dijo Marín.

“Yo jugué la interna con Cafiero y perdí. A mí me echaban flit los que estaban con él. Después él me abrió las puertas. Yo le dije que no necesitábamos dinero para pagar sueldos, sino para hacer obras. Y ahí surgió toda la infraestructura que tiene La Pampa”, reconoció Marín.

Marín dijo que entre el 80 y 90% de las obras importantes en la provincia se hicieron durante la gestión de Menen en el país. “En el 83 no había ni bancos para los alumnos, se hicieron escuelas, barrios, créditos para el plan 5000, para casados con hijos y solteros. El gas en todos los pueblos de la provincia. Se consiguió la Zona Franca. Pavimente ni te cuento. La compra del banco Dorrego. La energía de Casa de Piedra. El acueducto lo pagó todo nación. Entre el 80% y 90% que tiene hoy La Pampa se hicieron con él”, indicó a la Revista Bife.

