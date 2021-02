Quejas de vecinos y vecinas de la calle Chile por olor a cloacas

Compartir esta noticia:











Según indicaron los líquidos se acumulan en Chile y México. Piden soluciones urgentes.

Un grupo de vecinos y vecinas de la calle Chile hicieron llegar a Plan B Noticias sus quejas ante la situación que viven entre Ameghino y México.

“No podemos seguir viviendo en estas condiciones y ni hablar de la gente que tiene comercio en esa zona es imposible trabajar la gente no baja de sus autos ante el gran olor a mierda que hay en todas las cuadras”, indicaron.

Explicaron que han hecho reiterados llamados al 147 de la municipalidad. “Nos informan que hasta que no se haga la obra de la calle Chile esto no tiene solución y los vecinos nos preguntamos ¿cómo hacemos para seguir viviendo con olor a mierda todo el día en nuestros hogares?, con tapas de cloacas colapsadas y saliendo mierda todo el día”.

Aseguraron que desde la comuna colocan caños de pvc en diferentes esquinas para que el olor salga para otro lado e indicaron que no da resultado, ya que las bombas a la municipalidad no funcionan y los líquidos cloacales no circulan, advirtiendo todo queda estancado entre la calle México y el corredor de la calle Chile.

Para los vecinos, la obra está hecha al revés. “En vez de ir la mierda para el sur de la ciudad la mierda va desde los barrios Villa Santillán , Fonavi 25 , 27 y 34 mas barrios Pampa y se queda estancada en las cañerías de las calles México y Chile. Ahí queda no tiene donde desagotar por que la obra esta hecha en dirección contraria al bajo Giuliani2, indicaron.

Según explicaron, el sábado realizaron un nuevo llamado al 147. “Nos dicen que ya habían recibido en un día mas de 20 llamados con la misma denuncia y que ellos lo derivan a DAGSA. Para colmo, en DAGSA se rompió el camión desobstructor y entonces envían cada tanto a la calle Chile y México los camiones chicos que poco pueden hacer”, afirmaron.

“En la calle Chile se vive entre la mierda, con asfalto roto , ondulado y lleno de pozos y con peligro permanente de contraer enfermedades por los líquidos que tenemos en nuestras casas y en la calle”.

