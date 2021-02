Mónica Barrera: “Vamos a poner toda la fuerza para estar de vuelta en casa”

Compartir esta noticia:











Mónica Barrera, la destacada militante social que lleva adelante el comedor “Luz de Esperanza”, en el barrio Néstor Kirchner, está internada en el CEAR. Hoy le sacaron el oxígeno y sólo lo tendrá que usar durante la noche.

En el día de ayer familiares y amigos, pidieron que oren por Mónica, para que no se complique más su situación ya que tiene “alta frecuencia cardíaca” y permanece internada “con oxígeno” pero sin respirador.









Hoy Plan B dialogó con Mónica y contó que estaba un poco mejor: “tengo neumonía con covid, se me complicaron un poco las cosas por mi salud que yo soy de alto riesgo. Hay días buenos y otros malos, pero hoy amanecí bien y me sacaron el oxígeno. Sólo me lo van a poner para dormir”.

“Gracias a Dios estamos recuperándonos de a poquito. Así que la estamos peleando. No me voy a poder ir de acá hasta que no me dé negativo”, dijo.

Expresó que “Hay que enseñarle a la gente que este virus no es pasajero, y a cualquiera le puede llegar, por eso nos tenemos que cuidar”.

Barrera le pidió a las personas “que oren por la cantidad de gente que están internadas”.

Respecto a la atención que ha recibido señaló que “es excelente la atención de los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza, y no sólo eso, estamos muy bien contenidos”.

Finalmente comentó que “Vamos a poner toda la fuerza para estar de vuelta en casa y toda la gente que me necesita. Le doy las gracias a toda la gente que me ha llamado: funcionarios, colaboradores, militantes, amigos, gracias por orar por mí, y lo más importante, es que nuestra institución va a seguir de pie”.

