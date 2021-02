Muerte de Mario Ayala: denuncian falencias organizativas y falta de personal médico

Compartir esta noticia:











Carlos Alberto Morales, delegado y uno de los organizadores del equipo en el que jugaba Mario Ayala, criticó a Julio Massucco, organizador del torneo. Aseguró que la ambulancia estaba a cien metros y que no arrancó cuando se produjo la descompostura del ex jugador pampeano. “Estuvo mínimo diez minutos hasta llegar, la tuvieron que empujar porque no arrancaba”.

El ex jugador Mario Ayala falleció el domingo luego de un ataque cardíaco. Había ido a Río Cuarto, con su equipo Los Amigos de Santa Rosa para participar en el torneo Centro de la República.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Según explicó a Plan B, Carlos Alberto Morales, delegado y uno de los organizadores del equipo pampeano, el torneo estuvo mal organizado desde el comienzo. “Nos mostraron del lugar en donde se iba a hacer el torneo, pero cuando llegamos allá, nos llevó a un lugar que nada que ver”, dijo.

Morales señaló que llegaron a Río Cuarto el sábado y ya percibió falencias en la organización, cuando no les pidieron seguros o certificados médicos de los jugadores, previo a los partidos. “El sábado fuimos a la cancha a jugar un lugar que era deplorable, pero jugamos igual”, agregó.

“Luego el domingo a la mañana, en la segunda fecha del torneo, fuimos a otra cancha. La ambulancia estaba a unos cien metros”, recordó. “Jugamos a la mañana con un equipo de Río Cuarto. Mario (Ayala) había ingresado a fines del primer tiempo y al iniciar el segundo, a los cinco o siete minutos, corrió la pelota y se sintió mal”, explicó Morales.

“Entonces le pidió agua a un hombre y se cayó. Yo me di cuenta que era un ataque al corazón. Empezamos a llamar a la ambulancia y no arrancaba, tardó diez minutos en llegar y la tuvieron que empujar”, denunció Morales.

“Llega la ambulancia, bajan tres personas y chicos que eran de Río Cuarto nos dijeron que esas personas no eran idóneas, que no eran paramédicos. Lo levantan a Mario y lo llevan al hospital”, precisó para agregar que la ambulancia no contaba con el equipamiento suficiente.

Morales explicó que “la ambulancia no tenía nada. Y luego nos dejaron solos en el hospital, nadie dio la cara. Todo estaba flojo de papeles y lo que hizo el tipo (Julio Massucco), está muy mal”, criticó.

Además, manifestó su molestia porque el torneo se continuó jugando a pesar de que había muerto un integrante de un equipo: «incluso unos jugadores de General Pico siguieron como si nada».

No sólo responsabilizó a Massucco de las falencias, sino también a otros que participaban de la organización del certamen, entre ellos algunos pampeanos.

Quien también se sumó a las críticas de Morales, fue un compañero de Ayala, Diego Martín Velazquez, que señaló como el responsable de lo sucedido en el torneo de Río Cuarto a Masuco.

A través de un posteo en las redes sociales, Velázquez escrachó a Masuco con su foto: “este señor es el organizador del torneo federal de futbol para veteranos realizado en la ciudad de Rio Cuarto. El día domingo pasado jugando un partido en dicho torneo tuvimos que lamentar la pérdida de un compañero y amigo Mario Ayala el cual no fue asistido de manera correcta por que el servicio médico contratado por el señor Masuco”.

Velázquez explicó que cuando se descompuso Mario Ayala, el lugar «no tenía un medio de transporte en condiciones nuestro compañero tuvo que esperar casi 10 minutos tirado en el piso. Porque la ‘ambulancia’ -por así decirlo- que sí estaba en el predio a tan solo 50 metros, no arrancaba. El tiempo pasaba y a mi compañero se le restaba los minutos de vida».

Velázquez también contó que «cuando logran llegar al lugar el personal del servicio médico no contaban con un doctor ni con un paramédico. Ni tampoco con ningún tipo equipamiento. Sólo bajaron tres personas con una camilla, que al momento de querer subir a Mario, casi se les cae. Cuando logran subirlo a la ambulancia estas tres personas se subieron las tres adelante y dejaron a Mario sin asistencia. Solo tuvo la asistencia de su gran amigo conocido como el Pájaro ( Muñoz) el cual luego nos comentó lo horroroso del traslado con la camilla suelta y de imaginarse lo despacio que lo llevaron por que la ambulancia no funcionaba como corresponde».

En un posteo en las redes sociales afirmó: «entonces señor Massucco yo quisiera saber qué hubiese pasado con la vida de mi amigo si usted como responsable de dicho torneo tendría un servicio de emergencia médica como corresponde».

«Usted señor que en un medio periodístico local reconoce que los que estamos envueltos en el senior no escapamos a esto. ¿No cree que el servicio de emergencia debe ser el que corresponde y con el personal que corresponde sabiendo que no escapamos a esto?», pregunta Velázquez.

«Usted señor Massucco le debe una respuesta a los familiares de Mario que descanse en paz, y a nosotros que nos trajimos a nuestro amigo en un ataúd», desafió.

«Para finalizar este caballero en vez de suspender el campeonato lo continuó jugando. Comprometió a los delegados del resto de los equipos participantes preguntando si querían seguir jugando el campeonato y según dice este caballero todos le dieron el ok para seguir. Este señor tenía que devolver el dinero de lo que se pagó por inscripción, por eso continuó con el campeonato. Deje de pensar en el dinero señor Massucco y haga las cosas como corresponde, se perdió una vida, un ser humano. Tal vez la podría haber salvado en vez de perderla, ¿no cree usted?», señaló Velázquez.

Este señor es el organizador del torneo federal de futbol para veteranos realizado en la ciudad de Rio Cuarto. el dia… Publicado por Diego Martin Velazquez en Lunes, 15 de febrero de 2021

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios