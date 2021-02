Piden fecha de juicio en caso de Nadia Lucero: “es muy lamentable como está la justicia”

Compartir esta noticia:











Yanina, amiga de Nadia Lucero, criticó la declaración de Laureano González. “Es un psicópata”, opinó. Reclamó que haya una fecha para el juicio a la brevedad.

Nadia Lucero estuvo presente este miércoles en la Ciudad Judicial, en el reclamo por el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven no habló con la prensa, pero quien sí lo hizo fue su amiga Yanina, que reclamó fecha urgente para la realización del juicio contra Laureano González. “Todavía no hay fecha para juicio y ya pasó un año de lo sucedido. Necesitamos que apuren, es imposible que no haya una fecha para un juicio todavía”, dijo a Plan B.

“Ya sabemos la declaración de él (por Laureano González), es una locura lo que dijo. Es un psicópata, está loco. No puede desmentir algo que está todo comprobado”, agregó.

Consultada sobre si las movilizaciones pueden agilizar la fecha del juicio, Yanina opinó que es posible. “Ojalá que sí, la verdad es muy lamentable como está la justicia en el tema mujeres. Siendo madre, mujer, me da miedo que mi hija crezca. Va a cumplir tres años, yo no sé qué depara el futuro de nenas y mujeres, si no hay una emergencia nacional. Me pone la piel de gallina, todo lo que pasa, todos los días hay una mujer. Nadia la está contando, pero si no hubiera sido por el rápido accionar de los médicos, no estaría con nosotros”.

“No sé por qué declaró González ahora. Se está escudando de todo, no sé que pretende, no entiendo, cuando hay pruebas. Sabemos que no está en la cárcel, sino de comisaría en comisaría”, afirmó.

Consultada sobre cómo está Nadia, Yanina dijo que “todavía se le nota el miedo, sigue con miedo. Ahora la está conteniendo la familia, hijos y amigos. También tiene asistencia psicológica por parte de la justicia”.

El intento de femicidio

El 18 de diciembre del 2019 la fiscalía formalizó la acusación por femicidio en grado de tentativa triplemente agravado –convivencia, ensañamiento y violencia de género- por la golpiza que González le propinó a Nadia Lucero, que era su pareja.

El 15 de diciembre Lucero ingresó al Hospital Lucio Molas en grave estado de salud a raíz de la feroz golpiza que le dio su pareja. González la abandonó en la guardía y huyó.

La joven de 22 años permaneció en estado crítico, en terapia intensiva, asistida con respirador artificial y con el grave compromiso de varios de sus órganos vitales. Sin embargo, tuvo una recuperación asombrosa. El 6 de febrero DEL 2020 salió del hospital, en un caso que tuvo en vilo a la provincia durante 53 días de internación.

Nadia se había reencontrado con sus hijos unos días antes y finalmente al mediodía de ese día salió por las puertas del hospital. Afuera la esperaban sus familiares, amigos, vecinos, medios de comunicación, e incluso agrupaciones con pancartas y regalos para la joven.

