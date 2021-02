Castañeira acompañó adicionales para vialidad y rechazó acuerdo con DAGSA

Compartir esta noticia:











La edil de Comunidad Organizada, Fabiana Castañeira, votó en contra del proyecto de adicionales para el personal de DAGSA, pero acompañó la iniciativa para los trabajadores de vialidad.

A través de un comunicado, Castañeira, explicó su votación en la sesión extraordinaria del Deliberante, celebrada este jueves.

“Mi postura, no es ni más ni menos que lo manifestado por nota por dos gremios: por un lado ATE, y por el otro SIPOS.Soy una convencida, no solamente de escuchar a los vecinos, en este caso los trabajadores, sino también de cumplir con las normas ya establecidas”, dijo.

“No quedan dudas que el acuerdo de paritaria es beneficioso para las y los trabajadores del sector, ya que los jerarquiza, les asigna tareas, funciones y responsabilidades, además se tienen en cuenta las actividades riesgosas que llevan los operarios en las calles, entre otras cuestiones que se tienen en cuenta”, resaltó.

“Pero no es lo ideal, simplemente es una salida alternativa, lo ideal, sería que se rijan por un convenio colectivo propio, algo tan esperado y anhelado por las y los trabajadores del sector”, afirmó.

“Además, la decisión de aumentar a un 100% los adicionales, no es una medida que los perjudique, pero es una medida que debería ser refrendada en paritarias, ya que además, el acuerdo firmado por los trabajadores aún no cuenta con la homologación porque ha sido rechazada, por lo que debería volver a llamarse a paritaria”, argumentó.

“Éstos, son temas que tienen que ser debatidos y acordados en ese ámbito, con todos los sectores representados. Sentar un precedente de este tipo, sin cumplir con el procedimiento que marca la ley es básicamente no cumplir con lo acordado en esas negociaciones que tienen fuerza de ley desde el momento que son firmadas”, dijo Castañeira.

“Otro punto que me preocupa son los adicionales, que acá, según anexo que tenemos, plantea que: “serán asignados según el FUNCIONARIO a cargo del área de Saneamiento urbano”, dejando a criterio del representante de turno si le corresponde o no el adicional al trabajador o trabajadora. debería ser objetivo y no subjetivo como aquí marca el anexo, porque como siempre digo y así estoy convencida son las formas con las que no coincidimos”, indicó.

“El otro proyecto que se trató hoy con respecto a los trabajadores de Vialidad, si existe un acuerdo paritario homologado por la secretaria de trabajo, donde se incorpora un gradual del 50% del adicional no remunerativo y elevarlo a un 100% por Ordenanza lo que resulta más favorable para las y los trabajadores por ese motivo lo acompañé”, cerró la edil de Comunidad Organizada.

