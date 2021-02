Docente de Caleufú teme por su vida: “me vi reflejada en Úrsula”

Compartir esta noticia:











Romina y José Luis Soto mantuvieron una relación conflictiva desde el comienzo. Se separaron hace tres años y fue constantemente amenazada. En el año 2020, el agresor violó la perimetral y recibió un año de prisión, que se cumple la semana que viene.

Romina Regis, docente en Caleufú, expuso su caso de violencia de género a través de las redes sociales y teme por su vida. Su agresor, luego de estar un año en prisión, puede quedar libre el 22 de febrero y ya la amenazó de muerte.

Rominay su agresor, José Soto, se conocieron hace cinco años. Ella es docente y el portero. De la relación en común tuvieron una niña de 5 años.

La relación duro ocho años y siempre fue conflictiva. Romina se separó de José Luis Soto hace tres años, luego de una terrible golpiza.

Su agresor, luego de amenazas constantes, fue detenido el 22 de febrero del 2020 por romper la perimetral. Según denunció Romina, realizó más de 18 denuncias y no se tomaron en cuenta. La última fue hace 18 días, cuando por un tercero, la mujer recibió otra amenaza de muerte de parte de Soto.

Si bien Romina cuenta con un dispositivo electrónico, la señal de telefonía en Caleufú, no permite un funcionamiento norma.

A través de las redes sociales, Romina expuso su caso:

“Lo hago por mi, por mis hijas y por cada mujer que no se anima a gritar lo que le pasa. Porque no es fácil pedir justicia cuando las leyes la leen personas machistas”, advirtió.

La idea es que nos podamos unir antes… No que lleguemos al femicidio. Porque cada tipo golpeador es un asesino en potencia. Y la justicia no nos cuida… Hay que salir antes a la calle… Hay que reclamar antes… No esperemos que sea tarde.

Yo me vi reflejada en Úrsula… Y la justicia? Siempre salimos tarde, por eso me animé a escribir antes”, señaló para exponer su caso.

“El día 22 mi ex pareja recibe su libertad… Sí, porque después de las amenazas con un arma, al no aparecer ese arma, es mi palabra contra la suya, solo le dieron un año y el 22 está libre.

Todo este tiempo cobró el sueldo del estado, porque no se cruzan los datos… Aguinaldo, bonos y cada aumento que se hizo… Las instituciones no tienen la culpa, sino aquellos que no cuidan al resto de la sociedad. Un estado ausente que habla de Violencia de género y Ley Micaela y a mí siguen sin explicarme porque no le hacen una pericia psiquiátrica, cuando todo el mundo sabe que es capaz de matarme” advirtió.

“Debería seguir con su trabajo? cuando atentó a la vida de una mujer. Y me hablan de Ley Micaela y la Ley de Violencia de Género.

Claro que tiene que tener trabajo, pero tan loco sería pedir una pericia psiquiátrica. Muchas mujeres han sufrido sus malos tratos… Y está bien que no lo hayan denunciado, porque justamente es un hombre al que hay que temerle y es una persona peligrosa. Sé porque lo digo”, se preguntó.

“Tendré que irme del pueblo para que esté tipo viva acá? O tendré que esperar a que venga y me mate? Porque aclaro todos saben (al menos quienes lo conocen) que es capaz. Pero la justicia no se enteró”, dijo.

“Pido justicia por mí. Pido que me escuchen, pido que me acompañen. Violencia no es solo pegar, violencia no es solo agredir, violencia también es dejar a la mujer por el piso, violencia es rebajarla como si fuera una cosa, porque por ahí se empieza… Solo pido que la justicia sea justa y evalúe todas las posibilidades”, afirmó.

“Y pido perdón por hacerlo público, pero mi miedo hoy me lleva a pedir ayuda. Quiero aclarar, para quien no me conoce, porque sé que gracias a mis amigos y contactos esto llega a otros lugares, que soy Docente, trabajo en la Escuela N° 75, es decir soy empleada del Estado y se de las leyes de las que estoy hablando. Orgullosa de ser docente y pertenecer a la institución en la que estoy”.

“Así como también él es portero hoy de otra institución. A la que también respeto porque fui alumna y se de la calidad de mujeres que trabaja allí. quiero cuidar la integridad de esas mujeres, porque soy mujer”, indicó.

“Solo pido pericia psiquiátrica, por mi hija (que tengo con él) ya la pedí en su momento y la Fiscal me la nego. Por otras mujeres que tengan contacto con él y porque soy mujer luchando por mis derechos”, cerró Romina.

En el caso interviene el juez Pascual y el abogado del agresor es Norberto Ángel Paesani. La fiscala es Andreína Montes.

