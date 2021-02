EL MPPDH reclamó protección para Romina Regis: “como sociedad no debemos permitirnos más femicidios”

Compartir esta noticia:











El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos manifestó su respaldo Público a la joven vecina de la Localidad de Caleufú Romina Regis cuyo caso de “víctima de violencia de género” , ha tomado estado público en el día de la fecha.

“Sabemos que Romina atraviesa esta situación desde hace muchos años, y que ha realizado múltiples denuncias. Su agresor, que hace un año se encuentra detenido, la ha vuelto a amenazar aun estando privado de su libertad a través de terceras personas, a pesar de esta situación el Juez Pascual ha resuelto la liberación del agresor para el 22 de febrero”, recordaron.

“Reclamamos al Estado Provincial que arbitre todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado y protección de Romina y de sus hijas menores , y al Ministerio de Justicia que esté a la altura de esta circunstancia , que lamentablemente es la triste realidad que le toca vivir a miles de mujeres. Como Sociedad no debemos permitirnos tener más femicidios”.

“El Estado debe destinar todos los recursos necesarios para terminar con la pandemia del femicidio que no empezó en el 2020, sino mucho antes. No queremos slogans de ocasión por parte de quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos y preservar la integridad de las mujeres denunciantes y sus hijes, y no queremos una justicia patriarcal que proteja al agresor y no tenga en cuenta las circunstancias que atraviesan las víctimas, que deben vivir aterrorizadas por el miedo. Asi como hace mas de cuatro décadas decimos NUNCA MAS, ahora exigimos NI UNA MENOS ¡!!”, cierra el comunicado.

